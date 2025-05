Simone Inzaghi, DT del Inter, habla de Lamine Yamal y suelta: "Hemos hecho unos partidos monstruosos"

"He visto otro jugador extraordinario, De Jong. Me ha impresionado al nivel de Yamal. Siempre bien, cada segunda jugada bien colocado, dispuesto a ayudar. Es otro de esos grandes jugadores. A los míos no les cambio por nada, pero he visto muchos jugadores de mucho nivel y De Jong es algo sensacional", sentenció.

El Inter jugará la final de Múnich el próximo 31 de mayo ante el PSG o el Arsenal, con el recuerdo de la perdida en 2023 en Estambul ante el Manchester City.