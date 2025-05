"Tampoco queremos echarle la culpa a él. Son momentos de tomar decisiones y las ha tomado así. No ha podido ser, es una pena", ha argumentado el central vasco.

Iñigo ha sido preguntado por un rifirrafe con Acerbi, quien ha acusado al defensa azulgrana de haberle escupido en la celebración del segundo gol del Inter. "Ha celebrado el gol en mi oído, me he enfadado, pero el escupitajo no ha ido para él", ha explicado.

Con todo, el central del Barcelona ha señalado que su equipo afronta con confianza el clásico liguero del próximo domingo frente al Real Madrid.

"El equipo llega muy bien al partido del domingo. Hoy hemos sido superiores, pero la pena es que las decisiones han caído para el mismo lado. Es una pena porque te quedas a la puertas de la final", ha zanjado.