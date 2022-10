La tajante respuesta de Ancelotti sobre que sus jugadores se pierdan el Mundial: “El que no quiera lesionarse, que se quede en el sofá”

El Real Madrid no podrá contar en Leipzig el martes con Benzema, Valverde ni Modric, pero Ancelotti se muestra tranquilo y recuerda que no quiere arriesgar con sus jugadores.

“Son pequeñas molestias y nosotros no queremos arriesgar. Prefiero perder a Modric o Benzema para un partido y no para un mes”, explicó Ancelotti, que no cree que los jugadores puedan jugar con menos intensidad por miedo a no llegar al Mundial.

“La lesión existe en el mundo del fútbol. Si no quieres lesionarte, quédate en el sofá. Te puedes lesionar en un entrenamiento, en un contacto con un compañero...”, dijo Ancelotti.

“Por ahora todos quieren entrenarse. Si alguien me dice que tiene miedo, que se quede en casa en el sofá, viendo una serie o una película, que hay muchas”, añadió el técnico merengue.