¿Va de titular? El error de Ancelotti con Rüdiger que lo obliga a pedir disculpas y su legado en el Real Madrid

La titularidad de Rüdiger: “Pido disculpas, porque fue un error. Pensé que me preguntaban por Rodrygo, que no estaba en el banquillo. Esto aumenta la dificultad de la alineación. Tengo una idea muy clara. Si ganamos acierto la alineación y si perdemos, fallo con la alineación”.

Los penaltis: “No pienso en ello. Si llegamos, la realidad es que no se puede entrenar mucho. Porque el ambiente en el estadio no va a ser el mismo que un entrenamiento. Estamos pensando en ganar el partido”.

¿Está Militao más despierto? “Está muy motivado y muy ilusionado. No voy a tocar este tema de la motivación o la concentración, porque si no no podrían jugar al fútbol. La plantilla está muy bien y llegamos a tope. Es un partido que tenemos en la cabeza desde hace mucho tiempo”.

¿Qué provoca más presión? ¿El haber gastado más dinero o revalidar título? “El jugador no piensa en nada de esto, la política se queda fuera de la cabeza de un jugador”.

¿Qué partido intuye? “Estoy muy tranquilo, ilusionado y con fe. Mañana conozco la sensación y tendré malas sensaciones: que va a marcar Haaland, que va a hacer un gol De Bruyne desde fuera... Tendré que pensar en los regates de Vini, en que Karim va a marcar... No es nada sencillo llegar hasta aquí y lo vamos a disfrutar”.

Qué le va a decir a sus jugadores: “No sé de qué les voy a hablar. Digo lo que me sale. El coraje y la personalidad son un componente muy importante y no todos los jugadores son capaces de mostrar su calidad por esto. Yo quiero un equipo que sea capaz de leer bien las situaciones del partido. Vamos a tener momentos en los que vamos a sufrir”.