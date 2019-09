Keylor Navas: "Les dimos pocas oportunidades, hicimos un partido bastante completo"

PSG goleó al Real Madrid (3-0) en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League en el sector A.

El conjunto parisino con goles de Di Maria (doblete) y Thomas Meunier sacó una merecida victoria sobre un equipo de Zidane desconocido.



Keylor Navas, uno de los protagonistas del partido por el morbo que levantó por enfrentar al Real Madrid, su ex club, habló tras el duelo y esto fue lo que dijo.





Debut esperado: "Gracias a Dios pudimos ganar que era nuestro objetivo, los compañeros hicieron un gran trabajo, les dimos pocas oportunidades a ellos, hicimos un partido bastante completo".

¿Motivación?: "La gente que conoce sabe que salgo a darlo todo independientemente de donde este y solo porque sea el Real Madrid no tiene porque cambiar".



El calor de la afición: "Todos me han brindado el apoyo, me han hecho sentir bien y eso me da las ganas de seguir trabajando y darlo todo por esta camiseta".



¿Se te hizo raro jugar contra el Real Madrid?: Sí porque estás del otro lado cuando normalmente no era así pero cuando uno sale a la cancha vamos a lo que vamos, sabemos la camisa que defendemos y hay que darlo todo como siempre".