Todos los futbolistas de la Concacaf que han jugado finales de Champions League

El futbolista estadounidense del Chelsea, Christian Pulisic, disputará su primera final de Champions League con 22 años. El atacante se convertirá en el sexto jugador de la Concacaf en disputar una final de Champions.



Pulisic se ha situado como una pieza clave para los "The Blues" en la presente temporada,

logrando llegar a la final de la máxima competición de clubes de Europa donde enfrentarán al Manchester City el sábado 29 de mayo a las 1:00 PM, hora de Honduras.



Acá rememoramos a los futbolistas de la Concacaf que han logrado el sueño de jugar una final en el continente europeo.



Dwight Yorke (1999)





El triniteco logró ser el primer jugador de la Concacaf en ganar la Champions League, lo hizo con el Manchester United, jugó los 90 minutos en una de las finales más memorables de la historia de la competición, cuando el conjunto de los "Red Devils" le ganó 2-1 al Bayern Múnich con goles en tiempo de compensación.



Rafael Márquez (2006)



El azteca lo consiguió en la temporada 2006, este año logró levantar la orejona cuando el equipo culé superó 2-1 al Arsenal. En el año 2009, Márquez volvió a formar parte del equipo de Guardiola que consiguió el sextete histórico, no obstante, no disputó la Gran Final ante el Manchester United por molestias físicas.



Javier "Chicharito" Hernández (2011)



Chicharito disputó la final en Wembley en el año 2011, pero no pudo conseguir el título, ya que el Barcelona rompió el sueño del mexicano al imponerse 3-1 al Manchester United. Jonathan dos Santos fue campeón con el Barca en ese torneo, sin embargo no tuvo participación en la final.



Keylor Navas (2016 - 2017- 2018 - 2020)



El tico se ha convertido en uno de los jugadores más sobresaliente en la historia del fútbol de la Concacaf, es considerado uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad,

por sus actuaciones y logros en la Champions League.



Navas fue tricampeón de Champions League con el Real Madrid. En el año 2016 Keylor consiguió el primer título europeo, cuando ganaran al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (5-3). En 2017 contra la Juventus y 2018 venciendo al Liverpool.



El guardameta costarricense logró llegar a una cuarta final de Champions con el PSG ante el Bayern, pero la terminaron perdiendo.



Alphonso Davies (2020)



El canadiense del Bayern Múnich se convirtió en el 2020 en el jugador más joven en la historia de la Concacaf en ser campeón de la Champions. Davies con tan solo 19 años, fue pieza clave en el título europeo obtenido ante PSG.

La final de la presente edición se disputará el sábado 29 de mayo 2021 en el Estadio do Dragão de Oporto entre el Chelsea y Manchester City.