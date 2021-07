Copa Mariachi se reinventa y anuncia una gran sorpresa para la octava edición de 2022

Aún faltan varios meses para que la Copa Mariachi de 2022 se dispute, pero sus organizadores no han parado y para esta nueva edición traen una gran sorpresa, algo que nadie ha hecho en el fútbol amateur de los Estados Unidos.

Copa Mariachi busca reinventarse cada año, pero lo que se viene en esta octava edición es realmente emocionante y sus organizadores le han revelado a DIEZ de qué se trata.

Ahora no solo los equipos o jugadores en particular podrán aspirar por un premio. No, no, no. Esta vez, los que invierten por llevar los mejores planteles y que ponen el dinero para que no les falte nada a sus muchachos, también tendrán su reconocimiento.

Y no se trata de cualquier premio, no se trata de un regalito minúsculo. Julio Roa, fundador de la Copa Mariachi y su presidente Alonso Martínez, anuncian que el dueño del equipo campeón recibirá una joya invaluable: un anillo al mismo estilo de la NFL.

Alonso Martínez es el actual presidente de la Copa Mariachi.

“Queremos premiar y reconocer a los dueños todo el esfuerzo que realizan por estar en la Copa Mariachi todos los años. Estamos seguros que esta sorpresa que estamos anunciando, les encante”, manifiesta Alonso, quien será presidente de Copa Mariachi por tercera ocasión consecutiva, ya ha llevado este famoso torneo a otro nivel junto a Julio Roa.

Además del espectacular anillo que reciba el dueño del club campeón, también todos los jugadores tendrán una reliquia preciosa que seguramente guardarán en un lugar muy especial.

La Copa Mariachi, denominado ya el “Mundial de fútbol amateur” en Estados Unidos, se realizará a mediados de 2022. Es la copa más popular en la que 32 clubes llegan desde varios estados de la Unión Americana para quedarse con el premio de 100 mil dólares.

Chivas Alabama es el reciente campeón de Copa Mariachi tras conquistarla en el estadio Silvebacks de Atlanta ante un llenazo espectacular.