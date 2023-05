Blumhouse presenta el primer tráiler teaser de la película de Five Nights At Freddy’s, que llega en octubre

Es innegable que Five Nights At Freddy’s fue una pieza clave en la época de auge de los videojuegos de horror. Aquella en la que los creepypastas abundaban en la web y los videos de youtubers reaccionando exageradamente a estos juegos de miedo eran el pan de cada día. Estrenando su primera entrega en 2014, la saga creada por Scott Cawthon cuenta ahora con nueve entregas principales y una cantidad infinita de spin-offs, novelas y cómics.

Por otro lado, Blumhouse Productions es uno de los estudios más exitosos en cuanto a cine de horror se refiere, con cintas como Actividad Paranormal, La Purga, Insidious, Siniestro, Get Out, El teléfono negro o M3GAN. Y es este mismo estudio que se puso a la orden a trabajar en una adaptación cinematográfica para Five Nights At Freddy’s, cuya dirección ha sido confiada a Emma Tammi, una directora principiante.