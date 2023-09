Call of Duty: Modern Warfare 2 prepara un festival de colaboraciones para celebrar Halloween

Con la llegada de la Temporada 6 prevista para el 27 de septiembre, justo a las puertas del mes de octubre, los fanáticos de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone están ansiosos por sumergirse en el evento especial de Halloween conocido como The Haunting, que comenzará el 17 de octubre. Pero lo que hace que este evento sea aún más emocionante son las colaboraciones que Call of Duty ha planeado con otras franquicias icónicas, que agregarán nuevos personajes jugables y skins inspiradas en ellas.

Ya se ha anunciado que uno de los personajes más icónicos del mundo del cómic, Spawn, hará su aparición en Call of Duty como operador jugable. Los fanáticos del antihéroe de la editorial Image Comics podrán asumir el control de este enigmático personaje mientras se sumergen en la acción trepidante de Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone. Además de Spawn como operador, los jugadores también podrán adquirir skins inspiradas en este cómic, lo que añade un toque oscuro y misterioso a su experiencia en el juego.