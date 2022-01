El misterio del jugador que se une a partidas de Among Us y pide auxilio, ¿simple leyenda, troll o medidas desesperadas?

Así es como llega ahora la historia del usuario 119, un misterioso jugador de Among Us que ha sido reportado entrando a las partidas públicas del juego. Se trata —según las historias— de un jugador cuyo nombre es 119, que siempre utiliza el mismo personaje con el mismo sombrero, el tripulante rojo con sombrero de cuchillo en la cabeza. Este misterioso personaje puede ser supuestamente encontrado a altas horas.

Siendo más relevante que nunca, el multijugador online Among Us ha estado en boca de todos desde los últimos años, y es que, a pesar de que muchos piensen que ha pasado de moda, lo cierto es que los servidores del juego están más llenos que nunca, y sus descargas parecen no detenerse nunca. Siendo un juego que ganó tanta relevancia, era inevitable que pronto obtuviera su propia leyenda urbana.

Nadie sabe con certeza a qué se deba este extraño comportamiento, y diversas teorías han surgido alrededor de él. Desde las más lógicas, hasta las más descabelladas. Para la mayoría de jugadores, si esta historia es real, simplemente se puede tratar de un troll, que entra a las partidas para simular necesitar ayuda, arruinando las partidas, pues se queda AFK ( Away From Keyboard : un jugador que no está jugando) durante ella.

Durante la madrugada, entre la 1 y las 5, según reportes, el jugador 119 entra a las partidas públicas de Among Us , independientemente del rol que el misterioso jugador juegue, él hará una sola cosa: quedarse quieto durante toda la partida. Lo único que hace es escribir en el chat del juego, pidiendo ayuda. “ Ayuda por favor ”, “ ayúdenme ”, son los supuestos mensajes que 119 envía a través del chat.

Las teorías más alocadas hablan de espíritus dentro del juego, o de alguien que realmente está pidiendo auxilio a través de Among Us. Alguien que está en peligro y que, por algún motivo, ha decidido usar Among Us como la aplicación por la cual pedirá ayuda. Esta teoría encontraría validez con el historial de casos similares, reales, en los que personas han pedido ayuda (y han sido auxiliadas) a través de apps.

Así que ya sabes, la próxima vez que encuentres a un jugador con el nombre 119 jugando Among Us en horas de la madrugada... Ve a dormir, que no son horas de jugar, y además, probablemente se trate de una persona común, tratando de volver realidad la leyenda urbana. Pero aún así queda el misterio, ¿quién fue esa primera persona que pidió ayuda a través del juego? ¿Y por qué? Lo cierto es que jamás lo sabremos, y eso está bien.

Más leyendas urbanas de videojuegos

○ Pueblo Lavanda, el lugar de Pokémon Rojo/Verde cuya música supuestamente provocó decesos en Japón

○ Los fantasmas de Halo: jugadores reportan encontrar personajes en el multijugador, cuando juegan solos