En el marco de su 25 aniversario, Rockstar Games revela cuándo tendremos el tráiler de GTA VI

La sexta entrada numerada de la franquicia Grand Theft Auto ha tardado poco más de 11 años en llegar, pero finalmente, parece que los deseos de los jugadores por conocer más de este anticipado título por fin se harán realidad.

GTA V se convirtió en todo un fenómeno, y hoy en día, a más de una década de su estreno, sigue generando cantidades ingentes de dinero para el estudio a través de sus microtransacciones.

Rockstar Games no la ha estado pasando nada bien con sus recientes “estrenos”, pues la recopilación de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition fue duramente criticada por su terrible calidad, mientras que los ports de Red Dead Redemption para PlayStation 4 y Nintendo Switch fueron criticados por su alto precio, considerando que no se remasterizaron de ninguna manera.