Los mejores estrenos de videojuegos de agosto; los próximos meses se llenarán de juegos increíbles

Scathe está disponible para PlayStation 4 , PlayStation 5 , Xbox One , Xbox Series X|S y PC .

Two Point Campus

Cult of the Lamb

Two Point Campus está disponible para PlayStation 4 , Xbox One , Nintendo Switch y PC .

Desarrollado por Two Point Campus , propiedad de SEGA , en este juego de gestión deberemos construir y gestionar nuestro propio campus universitario. Deberemos entonces construir salones de clase, salones de lectura, bibliotecas y otros cuartos necesarios, así como satisfacer las necesidades de los estudiantes, construyendo cafeterías y estableciendo actividades curriculares. Administrar nuestro campus hasta el día de la graduación, cuando una nueva camada de estudiantes llegará.

Un juego que combina la acción roguelike con la gestión de recursos y construcción. En él, jugaremos como el Cordero, que actúa como recipiente de una deidad antigua, que le da la misión de construir una secta en su nombre. A partir de ahí, deberemos avanzar por mazmorras generadas de manera procedural, venciendo a enemigos y recogiendo recursos, que nos servirán para construir estructuras para nuestra secta y mantener felices a nuestros adeptos, los cuales iremos reclutando durante nuestras aventuras.

Aquí puedes leer nuestra reseña de Cult of the Lamb.

Cult of the Lamb se encuentra disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.