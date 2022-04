The Last Worker, con Zelda Williams, llevará a los jugadores a una aventura narrativa contra la mecanización del mundo

En marzo del año pasado, la desarrolladora Wolf & Wood Interactive Limited, la compañía Oiffy y la editora Wired Productions presentaron The Last Worker, una aventura narrativa en primera persona cuyo estilo visual curioso y sinopsis interesante captaron la atención de los jugadores. En aquel momento, se estableció que el juego sería lanzado este 2022, aunque todavía no se ha especificado una fecha concreta.

En The Last Worker contaremos con una cámara en primera persona, y nuestro objetivo principal es encontrar la forma de liberar a nuestro mundo de la cada vez más automatizada sociedad. Las máquinas han reemplazado a los seres humanos de casi todos los empleos existentes, y no estamos hablando de androides, sino maquinaria industrial completamente automatizada.