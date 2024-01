Un joven estadounidense de 13 años se convierte en la primera persona en “terminar” el Tetris de NES

El pasado 21 de diciembre, Blue Scuti compartió en su canal de YouTube un video que rápidamente se volvió viral. En este material, el joven gamer logró poner fin a una partida épica de Tetris que duró aproximadamente 39 minutos, alcanzando un impresionante nivel 157. Cabe destacar que Tetris no tiene un final en el sentido tradicional; sin embargo, cada nivel eleva la dificultad al hacer que los bloques caigan más rápidamente, poniendo a prueba las habilidades del jugador.

Blue Scuti no solo se convierte en la persona que más lejos ha llegado en una partida de Tetris, sino que también ha alcanzado un nivel tan elevado que el juego mismo no pudo soportar. Este logro épico no solo es un triunfo para el joven gamer, sino que también ha dejado una marca imborrable en la historia de Tetris.

Para Willis Gibson, este logro va más allá de la mera competición. En un gesto conmovedor, dedicó su récord a la memoria de su padre, quien lamentablemente falleció el pasado mes de diciembre. La emoción de Blue Scuti al lograr este hito es palpable en el video, demostrando que, más allá de la competencia, el mundo de los videojuegos también puede ser un lugar de expresión y homenaje a seres queridos.