Hora, lugar y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Desde hace unos días, las calles del barrio de West Bay, centro neurálgico de Doha donde se celebrará el sorteo el viernes a las 19h00 locales (10:00 A.M hora de Honduras), están decoradas con banderas y globos gigantes con los colores de los equipos clasificados para la gran fiesta del fútbol mundial.

“Como consecuencia de la falta de espacio, se nos ha informado que los espectadores no estarán autorizados a participar”, escribió la embajada de Canadá en las redes sociales. Eso no impidió, que una quincena de ciudadanos de este país se uniera al grupo.

Horarios y quien transmite

Honduras

10:00 hs -Transmite TVC y la página de FIFA online-

España

18:00 hs.

Argentina

13:00 hs.

Chile

13:00 hs.

Colombia

11:00 hs.

México

10:00 hs.

BOMBOS Y SELECCIONES CLASIFICADAS

Para el Mundial de Qatar se clasifican 32 selecciones, que se dividirán en 8 grupos.

Qatar, como selección anfitriona, será cabeza de serie y está directamente asignada en el grupo A. Los otros siete cabezas de serie son las siete selecciones clasificadas con mejor ránking FIFA.

BOMBO 1: Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

BOMBO 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México*, Estados Unidos* (*si se clasifican directamente).

BOMBO 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur, Canadá.

BOMBO 4: Túnez, Arabia Saudí, Ecuador, Ghana, Camerún, (Salomón vs. Costa Rica), (Perú vs. Australia) y Repesca Europa (Escoria vs. Ucrania/Gales).

LAS FECHAS DEL MUNDIAL DE QATAR

El Mundial de Qatar se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022. Quedando las fechas así:

Fase de grupos:

Del 21 de noviembre al 2 de diciembre

Octavos de final: Del 3 al 6 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre

Semifinales: 13 y 14 de diciembre

Tercer y cuarto puesto: 17 de diciembre

Final: 18 de diciembre