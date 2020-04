Los mejores videojuegos que no necesitan conexión a internet

A todos les gusta disfrutar de un buen juego durante los tiempos libres, y qué mejor momento que durante este aislamiento, aunque la conectividad puede ser un obstáculo te presentamos una lista de juegos que no la necesitaran.



Hay videojuegos de todos los géneros que no ocupan conexión a internet y por lo que es complicado que no encuentres uno que te motive a jugarlo.



Los mejores juegos sin internet

Pokémon Quest

Pokémon Quest, el último título de los monstruos de bolsillo lanzado en Android, que como muchos otros juegos de la tienda, no necesita conexión a Internet. En Pokémon Quest, todos los Pokémon se han convertido en cubos, y el objetivo será salir en busca de tesoros escondidos en la Isla Rodacubo.



Por el camino, serás capaz de formar un equipo de Pokémon.



VEA: Los mejores videojuegos para disfrutar en casa

Hungry Shark World

El juego oficial de la película Megalodón es, a su vez, uno de los mejores títulos sin conexión a Internet en 2020. En Hungry Shark World manejaremos un enorme tiburón, cuya única meta es devorar a todo ser vivo que se interponga en su camino.



El videojuego tiene más de cuarenta niveles y diferentes tipos de tiburón para dominar los océanos mientras atacamos todo lo que se nos ponga por delante.



Este es un juego divertido y con multitud de secretos ocultos que descubrir.

Angry Birds Star Wars II

Este videojuego clásico no puede faltar es uno de los títulos de la franquicia Angry Birds. La mayoría de juegos de esta saga pueden ser jugados sin conexión de ningún tipo, pero Angry Birds Star Wars II, es uno de los más completos y divertidos.



La ambientación de Star Wars nunca está de más y aquí vamos a disfrutar de los pájaros más famosos del mundo haciendo cosplay de la Guerra de las Galaxias.



Los Angry Birds también están caracterizados con Star Wars.

N.O.V.A. Legacy

N.O.V.A. Legacy es un videojuego de la categoría shooter en primera persona, el cual se maneja a Kal Wardin el personaje del videojuego, que se adentrará en un combate futurista cuyas mecánicas recuerdan a las de la saga Modern Combat. Lógicamente, el modo multijugador del juego si necesita una conexión a Internet, pero no es necesario estar conectado para jugar al modo campaña.



En este juego de lucha RPG asumimos el rol de un héroe o heroína eligiendo entre tres estilos de lucha diferentes. Conforme se van ganando batallas, será posible aprender movimientos nuevos y desbloqueado nuevo equipo que nos ayudará a llegar a lo más alto.



Es uno de los mejores videojuegos de peleas que no necesitan conexión a internet.

Implosion

Los propios creadores definen a Implosion como una experiencia de consola AAA llevada a móviles. Pero lo mejor de todo, es que este juego de acción con gráficos 3D no necesita conexión a Internet. Los primeros 6 niveles se pueden disfrutar totalmente gratis, y a través de un único pago se podrán desbloquear tanto las demás fases del juego, como nuevos personajes que controlar.



El juego ofrece una gran cantidad de armas de alta tecnología para vencer al rival.

Dream League Soccer

También existen grandes juegos de fútbol que se pueden jugar en cualquier momento y sin necesidad de internet, y Dream League Soccer es uno de los mejores. Cuenta con las licencias FIFPro, de modo que los equipos, ligas y jugadores son fieles a la realidad. Además, incluye una jugabilidad mejorada y un buen número de modos de juego entre los que elegir.



Se puede crear un equipo con más de 3500 jugadores disponibles con licencia de FIFPro.

LEA: Bundesliga organiza torneo dentro de los eSports

Temple Run 2

Este es un videojuego clásico e imprescindible, aunque el título ya tenga unos años, sigue actualizandose u ofreciendo nuevos mapas donde poder correr hasta el final mientras se evitan todos los obstáculos inimaginables.



Aquí podrás saltar, girar, deslizar y navegar peligrosos acantilados, minas y bosques a medida que se escapa con el ídolo maldito.