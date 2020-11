League of Legends figura entre los deportes más cotizados del mundo

League of Legends sigue acrecentando su popularidad y ha hecho que se convierta en uno de los deportes más cotizados del mundo, disputándose la posición con reconocidos equipos de fútbol, así como con torneos como la Premier League.

El juego creado por Riot Games se ubica en la posición 12 entre las propiedades deportivas con mayor oportunidad de negocio, empatado con los clubes Manchester United y Liverpool.

Esto según el listado publicado por SponsorPulse, una plataforma que analiza los patrocinios de las propiedades más comercializables del mundo. League of Legends está en los primeros lugares de 50 puestos.

Esta clasificación está liderada por la Copa Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos, y cuenta entre sus propiedades más cotizadas con otras competiciones mundialmente conocidas como la NBA o la UEFA Champions League, clubes como Real Madrid y Barcelona o marcas tan conocidas como Fórmula 1 o el ATP Tour.

El análisis hecho por la firma se basa en estudios de percepción del consumidor y tiene en cuenta diversos factores cualitativos como el compromiso, el impulso o la consideración de compra entre otros.

Polémica generada

Este listado ha creado controversia más allá de los esports, y es que entre algunos de los principales referentes del deporte tradicional se incluyen otros negocios como la compañía de entretenimiento centrada en la lucha libre WWE Wrestling o la competición de deportes extremos X Games. E incluso algunas voces del mercado del deporte han cuestionado que marcas como Fórmula 1 o clubes como Los Ángeles Lakers aparezcan listados por debajo de competiciones como el Mundial Femenino de Fútbol o los JJ. OO. de invierno.

Pero no hay que olvidar que se trata de una metodología cualitativa que intenta destacar cuáles son las marcas con mayor oportunidad de negocio, y no aquellas más reconocidas o establecidas, teniendo en cuenta además una percepción bastante amplia del mercado deportivo.

Es también destacable cómo tenemos que bajar hasta el final de la lista para encontrar algunas competiciones históricas como el Tour de Francia de ciclismo, el Roland Garros de tenis o clubes tan emblemáticos como los New York Yankees de béisbol, más de treinta posiciones por debajo de League of Legends.

Otros eSports en la lista

Si analizamos la lista completa, nos encontramos con otra sorpresa en el terreno de los esports. Se trata del videojuego Call of Duty y su Call of Duty League que ocupa el puesto 41. Un juego que no estaría entre las principales competiciones de esports si tenemos en cuenta los datos de otras compañías como Newzoo o The Esports Observer, pero que ha despertado un gran interés comercial tras la internacionalización de su liga.

Por otro lado, y sin entrar en disquisiciones argumentales sobre la similitud entre esports y deportes tradicionales, no podemos obviar el gran impacto de la escena en la escena deportiva en los últimos años, especialmente tras el inicio de la pandemia por coronavirus.

En el caso de League of Legends, se trata del título líder en el sector de los esports y protagonista de los mayores récords de audiencia, incluida la celebración del Mundial 2020 y a pesar de las limitaciones que han tenido la celebración de algunas competiciones.