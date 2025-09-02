Farándula

Davis Flow reveló ofertas para jugar en Liga Nacional: "Me ofrecieron dinero, pero genero más en lo que yo hago"

El joven creador de contenido reafirma que tuvo propuestas de clubes profesionales de Honduras.

"Me contactaron tres equipos y quieren hacer un contrato. Se los juro que es verdad, es 100% real. No me lo creo", con esas palabras soprendía Davis Flow a sus miles de seguidores tras marcar un golazo en el primer partido que la selección tiktokera de Honduras disputó ante El Salvador.

Luego, el repero y creador de contenido jugó la vuelta ante los salvadoreños en el Estadio Morazán de San Pedro Sula que se saldó con un triunfo para los nuestros, y parece que tendría la posibilidad de competir en Liga Nacional.

Ahora, el combinado catracho alista maletas para enfrentar a Brasil en Sao Paulo el próximo domingo y Davis Flow, cuyo verdedero nombre es Davis Obed Silva Antúnez, aseguró para Diario Diez que sí tiene propuestas sobre la mesa de equipos profesionales de Honduras.

"Nos vamos el 4 todos juntos y estamos motivados, nos vamos entendiendo mejor, primero Dios saquemos un buen resultado", dijo acerca del encuentro ante el cuadro brasileño de tiktokers.

"Es un sueño para todos, de niño siempre soñamos con jugar partidos o representar Honduras y que mucha gente nos viera, imginate ir a jugar a Brasil, esto nos ilusiona mucho", añadió.

"Vamos a jugar en Sao Paulo y después ellos vienen aquí, creo que será el 26. Vamos a jugar contra Nicaragua también. En Estados Unidos yo juego el 20 con la selección. Estamos viendo si hacemos partidos en Tegucigalpa, sería bonito para que esté contenta toda la gente", dijo.

¿OFERTAS DE LIGA NACIONAL?

Seguidamente, reafirmó que clubes de Honduras han tocado a su puerta y que le gustaría jugar en Liga Nacional al menos un partido, como alguna vez lo hizo Polache con el Deportes Savio en un duelo contra Real España en el Estadio Morazán.

"En privado me han escrito otras personas, pero solo Dios sabe lo que puede pasar. Yo ando aquí disfrutando. Me ofrecieron dinero, pero obviamente genero más en lo que yo hago, es una decisión que tengo que pensar, mi sueño es jugar, pero gano muchao más en lo que hago", comentó David Flow.

"Que me metan ahí solo 5 minutos y golazo de cabeza como Carlos Pavón (risas) y que me saquen soy feliz. Con un partido de 5-10 minutos, que toque el balón por lo menos", sentenció el titkoker, que reside en Estados Unidos y es uno de los delanteros del equipo.

