Davis Flow reveló ofertas para jugar en Liga Nacional: "Me ofrecieron dinero, pero genero más en lo que yo hago"

Ahora, el combinado catracho alista maletas para enfrentar a <b>Brasil </b>en Sao Paulo el próximo domingo y <b>Davis Flow</b>, cuyo verdedero nombre es<b> Davis Obed Silva Antúnez</b>, aseguró para Diario Diez que sí tiene propuestas sobre la mesa de equipos profesionales de Honduras."Nos vamos el 4 todos juntos y estamos motivados, nos vamos entendiendo mejor, primero Dios saquemos un buen resultado", dijo acerca del encuentro ante el cuadro brasileño de tiktokers. "Es un sueño para todos, de niño siempre soñamos con jugar partidos o representar Honduras y que mucha gente nos viera, imginate ir a jugar a Brasil, esto nos ilusiona mucho", añadió. "Vamos a jugar en Sao Paulo y después ellos vienen aquí, creo que será el 26. Vamos a jugar contra Nicaragua también. En Estados Unidos yo juego el 20 con la selección. Estamos viendo si hacemos partidos en Tegucigalpa, sería bonito para que esté contenta toda la gente", dijo.