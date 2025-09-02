Supremo lo confirma: la selección de tiktokers jugará en Tegucigalpa y podría perderse el duelo contra Brasil

<b>Lester Alberto Cardona Meza</b>, mejor conocido como <b>Supremo</b>, y capitán de los tiktokers, adelantó que tiene una sobrecarga muscular y que su presencia no está garantizada sobre el terreno de juego. En declaraciones para <b>Diario DIEZ</b>, <b>Supremo </b>comentó cómo se encuentra el equipo antes de realizar el viaje y revela que podría perderse el partido."Nos vamos el 4 (próximo jueves) porque tenemos una cancha en Brasil para entrenar y conocer un poquito, es una oportunidad para todos, es primera vez que viajo a Sudamérica", señaló el delantero de los tiktokers.