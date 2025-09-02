Supremo lo confirma: la selección de tiktokers jugará en Tegucigalpa y podría perderse el duelo contra Brasil

Luego de cobrar venganza en el Estadio Morazán de San Pedro Sula ante El Salvador, la selección tiktokera de Honduras se alista para un nuevo desafío y esta vez será en tierras sudamericanas cuando se midan a Brasil el próximo domingo 7 de septiembre en Sao Paulo. El combinado catracho confía en tener una brillante participación luego de ese triunfo sobre los salvadoreños que los llena de confianza. Sin embargo, el equipo que dirige el Loco de la Selva podría sufrir una sensible baja de cara al próximo compromiso.

Lester Alberto Cardona Meza, mejor conocido como Supremo, y capitán de los tiktokers, adelantó que tiene una sobrecarga muscular y que su presencia no está garantizada sobre el terreno de juego. En declaraciones para Diario DIEZ, Supremo comentó cómo se encuentra el equipo antes de realizar el viaje y revela que podría perderse el partido. "Nos vamos el 4 (próximo jueves) porque tenemos una cancha en Brasil para entrenar y conocer un poquito, es una oportunidad para todos, es primera vez que viajo a Sudamérica", señaló el delantero de los tiktokers.

"Ando lesionado, medio acalambrado, no puedo correr, y el goleador de la 'H' tiene que andar al cien. Posiblemente no juegue, ando buscando un terapeuta para que me pueda chequear y me diga si puedo jugar", dijo Supremo, autor de dos tantos contra El Salvador en el duelo de ida y vuelta. Sobre sus molestias, explicó que "fue después del partido (ante El Salvador), como no entrené ni calenté, podría ser una sobrecarga".

PARTIDO EN TEGUCIGALPA

Seguidamente, Supremo reveló que la selección de titktokers también jugará en Tegucigalpa. "Contra Nicaragua o Brasil posiblemente se juegue acá, queremos que la gente llegue y llene el estadio. Brasil viene el 26 para acá y el 19 no sabemos si vamos a Nicaragua primero o ellos vienen acá". Acerca de la convocatoria para medirse ante los brasileños en Sao Paulo: "Son los mismos, soy leal, los que están de primero están hasta el final conmigo. Rambo y Costly no van. Van a jugar los mismos que estuvieron contra El Salvador, no va nadie más". Por otro lado, Supremo valoró todo lo que ha logrado con estos partidos de entretenimiento. "Es un trabajo, porque mientras nosotros estamos entrenando, haciendo este show, también estamos facturando, entonces es parte del negocio. Queríamos sentir lo que es representar a Honduras".