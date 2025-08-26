Honduras vs El Salvador en USA: ¿cuándo y dónde será el partido de los tiktokers? Ellos son los convocados por La Taflo

El juego denominado como 'La Gran Revancha' se disputó en San Pedro Sula, donde el Estadio Francisco Morazán fue el escenario y se llenó por completo —algo que no sucedía desde 1996— para presenciar otro emocionante enfrentamiento entre tiktokers de ambos países.En tierras catrachas, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/seleccion-tiktoker-de-honduras-le-gano-la-revancha-a-el-salvador-estadio-morazan-JM27096539" target="_blank">Honduras se llevó la victoria 2-1</a></b> con un golazo memorable desde larga distancia de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/honduras-heroe-golazo-el-salvador-tiktokers-nolan-caleb-estadio-morazan-OM27096558" target="_blank">Nolan Caleb Cruz</a></b>, un creador hasta entonces desconocido, que se ganó el corazón del público catracho con ese tanto histórico que quedará en la memoria de los presentes.Ahora, la historia se traslada a tierras estadounidenses, y <b>Honduras </b>ya ha convocado a sus figuras digitales más destacadas para representar con orgullo sus colores. El equipo catracho estará comandado por <b>La Taflo</b> y <b>Dj Napo.</b>Entre los creadores convocados destacan también <b>Luis Fajardo</b>, <b>Nicolles Oficial</b>, <b>Wilson Patepluma</b> y <b>Boliche</b>, todos con una fuerte presencia en TikTok y redes sociales. También figuran <b>Kevin Umaña</b>, <b>Big Nango</b>, <b>Anthony Lemus</b>, <b>Machetillo</b> y <b>Andre Guilex</b>, quienes se han ganado el cariño del público en las plataformas.