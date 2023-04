¡Estalla Piqué! Para el ex del Barcelona los fans de Shakira son latinoamericanos que “no tienen vida, son como robots”

Asimismo, el deportista dijo que su forma de sobrellevar esto es dándole importancia “a lo que es importante; creo que la gente nos preocupamos por muchísimas cosas que no tienen importancia o que nos penamos que va a pasar y no va a pasar. Un 95 por ciento de los problemas que tenemos son por cosas irrelevantes”.

“Voy por la calle y lo que opinen delante... Son actores, me da absolutamente igual lo que opine uno o el otro. La gente al final, cuando llevas muchos años, sabe cómo eres, ya no engañas a la gente, la gente ya tiene una imagen tuya”, dice entre sus conclusiones.

Luego, subió de tono sus palabras: “Da la situación que la gente disfruta dando mier...”.

Entonces, Gerard abordó directamente las críticas por la polémica con Shakira: “Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”.

“No conozco nada, son gente que no tiene vida y qué importancia les puedes dar, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, comentó el ex futbolista.