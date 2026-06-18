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Ancelotti no desea otra sorpresa: Hay cambios en alineación de Brasil ¿Y Neymar?

Brasil y Haití jugarán este viernes 19 de junio desde las 6:30 pm hora de Honduras por el grupo C del Mundial 2026.

18 de junio de 2026 a las 15:44
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Brasil viene de empatar en el debut del Mundial 2026 por 1-1 frente a Marruecos en el grupo C. Fotos EFE y cortesía.
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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sabe que no puede darse el lujo de otro juego sin ganar y hará cambios en el 11 inicial.
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Alisson Becker se mantendrá en el esquema titular de la Canarinha ante la selección de Concacaf.
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Danilo es el lateral derecho que tiene de confianza el entrenador Ancelotti.
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Marquinhos seguirá como el caudillo de la zaga central de la selección brasileña.
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Gabriel Magalhaes no se jugó el mejor partido ante Marruecos, pero está con el papel de acompañante de Marquinhos.
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Douglas Santos espera realizar una mejor presentación como lateral izquierdo.
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Casemiro será nuevamente estelar en el encuentro contra los haitianos en Filadelfia.
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Matheus Cunha se perfila para ser una de las novedades en el 11 titular de Ancelotti.
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Bruno Guimaraes mantendrá su puesto en la alineación titular de la Canarinha, según EFE.
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El extremo Raphinha mantuvo su buen ritmo de competencia en el Columbia Park en Morristown, New Jersey.
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Vinicius Junior fue el anotador del gol de Brasil contra Marruecos y no hay duda de su titularidad.
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Luiz Henrique, delantero del Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, sería la gran novedad como delantero principal.
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NO VIAJÓ. Neymar no viajó a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedó en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo.
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El delantero Igor Thiago sería el sacrificado de la zona de ataque, no influyó en el duelo ante Marruecos.

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SUPLENTES: Endrick tendrá que seguir esperando turno en el banco de suplentes, a la espera de rendir.
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