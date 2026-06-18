Ancelotti no desea otra sorpresa: Hay cambios en alineación de Brasil ¿Y Neymar?

Brasil viene de empatar en el debut del Mundial 2026 por 1-1 frente a Marruecos en el grupo C. Fotos EFE y cortesía.
El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, sabe que no puede darse el lujo de otro juego sin ganar y hará cambios en el 11 inicial.
Alisson Becker se mantendrá en el esquema titular de la Canarinha ante la selección de Concacaf.
Danilo es el lateral derecho que tiene de confianza el entrenador Ancelotti.
Marquinhos seguirá como el caudillo de la zaga central de la selección brasileña.
Gabriel Magalhaes no se jugó el mejor partido ante Marruecos, pero está con el papel de acompañante de Marquinhos.
Douglas Santos espera realizar una mejor presentación como lateral izquierdo.
Casemiro será nuevamente estelar en el encuentro contra los haitianos en Filadelfia.
Matheus Cunha se perfila para ser una de las novedades en el 11 titular de Ancelotti.
Bruno Guimaraes mantendrá su puesto en la alineación titular de la Canarinha, según EFE.
El extremo Raphinha mantuvo su buen ritmo de competencia en el Columbia Park en Morristown, New Jersey.
Vinicius Junior fue el anotador del gol de Brasil contra Marruecos y no hay duda de su titularidad.
Luiz Henrique, delantero del Zenit de San Petersburgo de la Liga Premier de Rusia, sería la gran novedad como delantero principal.
NO VIAJÓ. Neymar no viajó a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedó en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo.
El delantero Igor Thiago sería el sacrificado de la zona de ataque, no influyó en el duelo ante Marruecos.
SUPLENTES: Endrick tendrá que seguir esperando turno en el banco de suplentes, a la espera de rendir.