Rambo de León da el ejemplo y el nuevo fichaje; así es el nuevo Victoria de La Ceiba

El equipo Victoria ha iniciado un nuevo proceso de la mano de Carlos "Chato" Padilla, pero en su cuerpo técnico destaca la presencia de Rambo de León.
Rambo de León entra en acción con los jovencitos en las jaibas y así se observa trabajando.
Rambo se mantiene atento a lo planes y planificación de Carlos Padilla, técnico del primer equipo.
La plantilla de jugadores de Victoria se preparan con mucha ilusión en este nuevo proyecto.
El cuerpo técnico de las Jaibas siempre se reúnen y Rambo de León está presente.
Bonito ambiente se vive en el equipo Victoria, donde no todo es trabajo, siempre hay tiempo para la diversión.
Una gran cantidad de jóvenes están buscando tener la oportunidad de crecimiento en el Victoria.
Marcelo Espinal, uno de los experimentados en la plantilla de Victoria sigue al frente del club.
Carlos "Mango" Sánchez se unió al equipo buscando una oportunidad tras su salida de los merengues de Olimpia.
Las dinámicas en medio de la programación de trabajo se pone en marcha en la plantilla de jugadores.
El "Chato" Padilla sane la responsabilidad del nuevo reto que le espera con las jaibas.
Rambo de León y Canales también se vuelven a encontrar tras su paso por la selección de Honduras.
Rambo de León de pone el overol y demuestra cómo es que se realizan los trabajos.
Los muchachos saben lo que representa aprender de un gran exjugador como Rambo de León.
Barrios trabaja a trabaja con toda la intensidad para ponerse en la mejor condición física.
Harold Fonseca decidió unirse al Victoria más allá de los cuestionamientos de la decisión que ha tomado.
Así se hacen los trabajos. Rambo predica con el ejemplo en cada uno de los entrenamientos.
Así les muestra a los jóvenes Rambo como se deben ejecutar cada uno de los trabajos en el Victoria.
Carlos "Mango" Sánchez fue presentado de manera oficial como nuevo integrante de la camisa del Victoria.