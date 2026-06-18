Real España busca a ex de Olimpia, Motagua lo despide y Marathón sigue fichando

Lobos UPNFM saca la chequera, Choco Lozano fue despedido de Santos Laguna, Motagua despide a goleador y Real España busca a exjugador de Olimpia: los últimos movimientos en el mercado de Honduras.
Héctor Vargas: El entrenador argentino fue presentado en el Club Deportivo Choloma de la primera división y firmó contrato por dos torneos.
Raúl Musuruana: El extécnico del Honduras Progreso y Vida, es nuevo timonel del Palestino FC que jugará en Choloma y es nuevo inquilino de la Segunda División.
Geovanny Rivas: Se convirtió en nuevo presidente del CD Choloma, equipo que tiene grandes retos, principalmente sanear económicamente al club y fichar nuevos jugadores.
Carlos "Mango" Sánchez: El lateral izquierdo, exjugador del Olimpia fue oficializado como nuevo jugador del Club Victoria, equipo que no define si jugará en segunda o será invitado a primera división.
Brayan Barrios: El defensor es nuevo jugador del Victoria tras dejar las filas del CD Choloma, equipo con el que fue titular en todo el torneo. Llega a pedido del DT Carlos Chato Padilla.
Samuel Card: El habilidoso extremo está a la espera finiquito del CD Victoria para darle validez al contrato que firmó con el Club Marathón y unirse a la pretemporada el próximo lunes.
Anfronit Tatum: El mediocampista estaría a las puertas de salir del Real España para irse préstamo a otro club. La directiva está hablando con otros clubes.
Cristian Álvarez: El mediapunta argentina está en la mira del Marathón para la próxima temporada. Juega en Jaguares de Colombia y es opción para el técnico Silvio Rudman.
Gastón Romano: El argentino es el plan B que tiene Marathón en el caso de que no llegue Álvarez; tiene 28 años y jugó en el último año en la liga de Lituania con el Club Dziugas Telsiai.
Denovan Torres: El experimentado guardameta oriundo de Victoria, Yoro está por cerrar su fichaje por los Potros del Olancho FC.
Cristhian 'Pin' Gutiérrez: El habilidoso mediapunta que dejó los Lobos de la UPNFM jugará con Juticalpa FC, club que lo anunciará en las próximas horas.
Jared Velásquez: El exjugador del Olimpia fichó por el Estrella Roja, nuevo ascendido a primera división de Honduras.
Miguel Alejandro Escobar: Mediocampista argentino está negociando con los Lobos de la UPNFM para unirse en los próximos días.
Dayron Suazo: Exjugador del Vida es nuevo fichaje de Lobos UPNFM. En el último año estuvo en la segunda división del fútbol de Guatemala.
César Guillén Clark: El exdelantero de Marathón, Vida y Lobos UNPNFM es nuevo integrante del Génesis FC.
Fernando Sabillón: El volante mixto se incorpora al Génesis Policía Nacional para el Apertura 2026 y llega procedente del Club Atlético Independiente de la segunda división.
Fabricio Galindo: El defensor central es otro de los fichajes que han firmado los 'caninos' para el próximo torneo; su último club fue el Juticalpa FC.
Josué Villafranca: El delantero que destacó con Juticalpa FC está negociando con Olancho FC, también está en la mira de Lobos UPFM.
Aloísio Pires Alves: El exjugador del FC Barcelona de España y Porto de Portugal, exasistente técnico de José Mourinho, es nuevo entrenador del Juticalpa FC, según lo confirmó diario DIEZ.
Gustavo Moura Souza: Es un mediapunta brasileño de 24 años que está haciendo pretemporada con Motagua. Viene de jugar de la liga burocrática de Estados Unidos.
Jhon Kleber Oliveira: El delantero brasileño no sigue en Motagua ya que se le terminó el contrato y no llegaron a un acuerdo para su renovación.
Choco Lozano: El delantero hondureño salió de Santos Laguna de México y no tiene en mente volver a Honduras. Maneja como opción ir a la MLS o volver a la segunda división de España.
Agustín Mulet: El exjugador del Olimpia que no renovó su contrato está negociando con Real España; la dirigencia está intentando reforzar el mediocampo.
Jack Jean-Baptisté: El mediocampista de contención no seguirá en Real España ya que el Olimpia no aceptó las ofertas y volverá para cumplir el contrato.
Olimpia: El cuadro melenudo está busca un central extranjero en Sudamérica para reforzar la plantilla; todavía tiene dos cupos, pero no se sabe si se mantendrá el quinto extranjero para la próxima temporada.