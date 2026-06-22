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La vida de la figura que brilla en el Mundial 2026 y su vínculo con Honduras

En el Mundial 2026 lleva dos partidos jugados y anotó un gol, así es su vínculo con Honduras.

22 de junio de 2026 a las 15:30
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En el Mundial 2026 lleva dos partidos jugados y anotó un gol, así es su vínculo con Honduras.
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De joven estuvo viviendo en Ecuador y fue recogebalones del Barcelona de Guayaquil.
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Debido que acompañó en un breve tiempo a su padre, el exjugador y entrenador Osvaldo Canobbio.
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Agustín Canobbio Graviz nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un 1 de octubre de 1998. Tiene 27 años.
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Se inició en el CA Fénix donde debutó profesionalmente en la Liga Uruguaya en 2016. Pero en 2018 dio el salto.
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Agustín Canobbio ha sido parte de la selección de Uruguay en las categorías juveniles Sub-17 y Sub-20.
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Fue campeón con la selección uruguaya del Sudamericano Sub-20 de 2017 y disputó el Mundial de Corea del Sur llegando al cuerto lugar.
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Peñarol lo incorpora en una primera etapa, iniciando en 2018 y concluyendo en 2019.
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Volvió al Fénix para la campaña (2020-21) y tuvo poca participación.
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En 2021, Canobbio retorna a Peñarol donde tiene una destacada participación en la Copa Sudamericana y el torneo local.
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A fines de marzo de 2022 Agustín Canobbio firmó contrato por cinco temporadas con el Club Athletico Paranaense de Brasil.
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El 27 de enero del 2022 debutó en la selección mayor de Uruguay, fue en un juego ante Paraguay por la eliminatoria al Mundial de Qatar.
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El volante fue fichado en 2025 por el Fluminense brasileño y de inmediato se dio su ascenso en el fútbol profesional.
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Fue citado para el Mundial de Qatar 2022 y también para United 2026, donde le anotó un gol a Cabo Verde.
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Su vínculo con Honduras es porque su padre, Osvaldo Canobbio, tuvo una temporada jugando en la Liga Nacional en 2007.
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Osvaldo Canobbio fue delantero del Olimpia en la Liga Nacional de Honduras, previo a su retiro de las canchas.
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