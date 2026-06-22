La vida de la figura que brilla en el Mundial 2026 y su vínculo con Honduras

En el Mundial 2026 lleva dos partidos jugados y anotó un gol, así es su vínculo con Honduras.
De joven estuvo viviendo en Ecuador y fue recogebalones del Barcelona de Guayaquil.
Debido que acompañó en un breve tiempo a su padre, el exjugador y entrenador Osvaldo Canobbio.
Agustín Canobbio Graviz nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay, un 1 de octubre de 1998. Tiene 27 años.
Se inició en el CA Fénix donde debutó profesionalmente en la Liga Uruguaya en 2016. Pero en 2018 dio el salto.
Agustín Canobbio ha sido parte de la selección de Uruguay en las categorías juveniles Sub-17 y Sub-20.
Fue campeón con la selección uruguaya del Sudamericano Sub-20 de 2017 y disputó el Mundial de Corea del Sur llegando al cuerto lugar.
Peñarol lo incorpora en una primera etapa, iniciando en 2018 y concluyendo en 2019.
Volvió al Fénix para la campaña (2020-21) y tuvo poca participación.
En 2021, Canobbio retorna a Peñarol donde tiene una destacada participación en la Copa Sudamericana y el torneo local.
A fines de marzo de 2022 Agustín Canobbio firmó contrato por cinco temporadas con el Club Athletico Paranaense de Brasil.
El 27 de enero del 2022 debutó en la selección mayor de Uruguay, fue en un juego ante Paraguay por la eliminatoria al Mundial de Qatar.
El volante fue fichado en 2025 por el Fluminense brasileño y de inmediato se dio su ascenso en el fútbol profesional.
Fue citado para el Mundial de Qatar 2022 y también para United 2026, donde le anotó un gol a Cabo Verde.
Su vínculo con Honduras es porque su padre, Osvaldo Canobbio, tuvo una temporada jugando en la Liga Nacional en 2007.
Osvaldo Canobbio fue delantero del Olimpia en la Liga Nacional de Honduras, previo a su retiro de las canchas.