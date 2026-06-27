La desgarradora tragedia que destroza a Cody Gakpo en pleno Mundial 2026

Cody Gakpo recibió uno de los peores golpes de su vida y fue en plena Copa del Mundo donde busca llegar lo más lejos posibles con Países Bajos.
El futbolista neerlandés Cody Gakpo atraviesa uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida personal. El delantero de la selección de Países Bajos y estrella del Liverpool anunció públicamente el fallecimiento de su hijo durante el embarazo de su esposa, Noa van der Bij.
La triste noticia se dio a conocer a pocos meses de la fecha prevista para el nacimiento del bebé, el cual estaba programado para el próximo mes de octubre. El portal de noticias de Países Bajos, De Telegraaf, fue uno de los primeros medios en reportar este lamentable suceso que ha conmovido al mundo del deporte.
Noa van der Bij fue la encargada de difundir el doloroso acontecimiento a través de su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, dedicó unas palabras llenas de tristeza para despedir a su pequeño hijo, quien iba a recibir el nombre de Elijah Raphael Gakpo.
Poco tiempo después, la esposa del futbolista compartió una nueva reflexión en sus redes sociales tras asistir a un templo religioso. Explicó que decidieron encender una vela en memoria de su bebé acompañados por su primer hijo, el pequeño Samuel.
En ese lugar, la familia vivió un momento muy especial al notar que solo había otro niño presente en el patio del establecimiento. De manera sorprendente, aquel menor también se llamaba Elijah, lo que la pareja interpretó de inmediato como un mensaje reconfortante.
“No podría haber habido una señal más hermosa de Dios”, expresó con emoción Van der Bij en su emotivo mensaje digital. Además, la joven madre añadió en su publicación que este hecho tan particular les recordó con fuerza que su pequeño bebé nunca se ha ido.
Por su parte, el atacante de 27 años también utilizó sus canales oficiales de comunicación para expresarse sobre la situación familiar. El jugador solicitó de manera muy respetuosa que se mantenga el resguardo sobre su círculo íntimo durante los próximos días.
“Este es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Les pedimos amablemente privacidad y espacio. Gracias por su comprensión”, manifestó de forma breve el atacante del Liverpool inglés, recibiendo de inmediato miles de mensajes de apoyo.
La dura noticia llega apenas cuatro semanas después de que la pareja confirmara públicamente que estaban esperando un nuevo integrante. En ese momento, compartieron una fotografía familiar expresando la enorme alegría y la gran expectativa que sentían por conocerlo.
Tanto Van der Bij como su hijo Samuel se encontraban en territorio estadounidense para acompañar de cerca los compromisos del destacado futbolista. De hecho, estuvieron presentes en las gradas durante el partido inaugural del campeonato internacional frente al seleccionado de Japón.
Las alarmas sobre la situación del delantero se encendieron cuatro días antes del anuncio oficial por parte de la federación de fútbol. Según informó el medio KNVB, Gakpo no bajó del autobús con el resto de la delegación y debió ser trasladado por separado en un coche.
En el plano estrictamente deportivo, el jugador venía consolidándose como una de las máximas figuras del equipo dirigido técnicamente por Ronald Koeman. El extremo fue titular indiscutido en los tres encuentros correspondientes a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Gakpo jugó gran parte del empate 2-2 ante Japón, brilló con dos goles en la victoria por 5-1 ante Suecia y participó activamente en el triunfo 3-1 contra Túnez. Gracias a estos buenos resultados, Países Bajos avanzó a la ronda de dieciseisavos de final en el primer puesto.
La selección europea deberá disputar su próximo encuentro eliminatorio este lunes 29 de junio frente a Marruecos en la ciudad de Monterrey. A pesar de la enorme trascendencia de este compromiso futbolístico, hoy toda la atención y el respeto están enfocados en el difícil proceso humano que afronta su gran figura.