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Dos polémicas: Así fue la actuación de Saíd Martínez en el Inglaterra vs Ghana

El arbitro hondureño impartió justicia como principal junto a los líneas Walter López y Cristian Ramírez.

23 de junio de 2026 a las 16:32
Dos polémicas: Así fue la actuación de Saíd Martínez en el Inglaterra vs Ghana
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El arbitro hondureño impartió justicia como principal en el juego entre Inglaterra y Ghaba junto a los líneas Walter López y Cristian Ramírez. Fotos cortesía y capturas de pantalla.
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Este fue el segundo partido dirigido por el catracho, el primero fue Qatar vs Suiza. Foto cortesía Legión Catracha.
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Saíd Martínez estuvo acompañado de los árbitros chinos Ma Ning y Shou Fei.
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El partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 se jugó en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. Foto FFH.
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Una de las fotos que pocas veces sale a la luz, los árbitros y los capitanes Harry Kane y Jordan Ayew. Foto FFH.
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Una de las imágenes de Saíd vista desde la pantalla del estadio. Foto cortesía Legión Catracha.
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Muy atentos los capitanes de Inglaterra y Ghana en el sorteo para el arranque del juego. Foto FFH.
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Los tres árbitros hondureños en el protocolo de inicio previo a entonar los himnos nacionales. Foto cortesía Legión Catracha.
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Jude Bellingham y Harry Kane en plena discusión con el árbitro hondureño Saíd Martínez. Foto FFH.
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Inglaterra y Ghana empataron 0-0 y ambas selecciones llegaron a 4 puntos en el grupo L. Saíd mostró dos tarjetas amarillas, una para cada nación, 13 faltas para los ingleses y 23 de los ghaneses, además de dos fueras de juego por bando. No hubo expulsados. Foto cortesía @brfootball
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Una de las acciones discutidas dentro del juego fue protagonizada por Prince Adu contra el meta Jordan Pickford.
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En el mano a mano, el ghanés llegó a toda velocidad y el arquero salió bien, Saíd pitó correctamente la falta a favor de los ingleses.
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Pero sin lugar a duda que Prince Adu mereció una papeleta por la fuerte entrada contra el meta.
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La más señalada se dio en el segundo tiempo, cuando Ezri Konsa se lanzó contra la rodilla de Adu.
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Una imagen frontal dentro del área inglesa donde Ghana reclamó penal, no se revisó ni en el VAR.
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Prince Adu cayó y la acción fue catalogada como la más polémica en el juego entre Inglaterra vs Ghana. No se sancionó penal.
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