Dos polémicas: Así fue la actuación de Saíd Martínez en el Inglaterra vs Ghana

El arbitro hondureño impartió justicia como principal en el juego entre Inglaterra y Ghaba junto a los líneas Walter López y Cristian Ramírez. Fotos cortesía y capturas de pantalla.
Este fue el segundo partido dirigido por el catracho, el primero fue Qatar vs Suiza. Foto cortesía Legión Catracha.
Saíd Martínez estuvo acompañado de los árbitros chinos Ma Ning y Shou Fei.
El partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 se jugó en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston. Foto FFH.
Una de las fotos que pocas veces sale a la luz, los árbitros y los capitanes Harry Kane y Jordan Ayew. Foto FFH.
Una de las imágenes de Saíd vista desde la pantalla del estadio. Foto cortesía Legión Catracha.
Muy atentos los capitanes de Inglaterra y Ghana en el sorteo para el arranque del juego. Foto FFH.
Los tres árbitros hondureños en el protocolo de inicio previo a entonar los himnos nacionales. Foto cortesía Legión Catracha.
Jude Bellingham y Harry Kane en plena discusión con el árbitro hondureño Saíd Martínez. Foto FFH.
Inglaterra y Ghana empataron 0-0 y ambas selecciones llegaron a 4 puntos en el grupo L. Saíd mostró dos tarjetas amarillas, una para cada nación, 13 faltas para los ingleses y 23 de los ghaneses, además de dos fueras de juego por bando. No hubo expulsados. Foto cortesía @brfootball
Una de las acciones discutidas dentro del juego fue protagonizada por Prince Adu contra el meta Jordan Pickford.
En el mano a mano, el ghanés llegó a toda velocidad y el arquero salió bien, Saíd pitó correctamente la falta a favor de los ingleses.
Pero sin lugar a duda que Prince Adu mereció una papeleta por la fuerte entrada contra el meta.
La más señalada se dio en el segundo tiempo, cuando Ezri Konsa se lanzó contra la rodilla de Adu.
Una imagen frontal dentro del área inglesa donde Ghana reclamó penal, no se revisó ni en el VAR.
Prince Adu cayó y la acción fue catalogada como la más polémica en el juego entre Inglaterra vs Ghana. No se sancionó penal.