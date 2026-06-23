Barcelona cierra fichaje, oferta de 130M por Julián y barrida en el Real Madrid

Se está moviendo el mercado de fichajes en pleno Mundial 2026. Julián Álvarez es uno de los protagonistas y Real Madrid puede tener su propia barrida.
Ayyoub Bouaddi: El joven marroquí de 18 años brilla en el Lille y en el Mundial, llamando la atención de los grandes de Europa. Según la prensa de Inglaterra, el club francés pide al menos 70 millones de euros por su traspaso. Equipos como el Real Madrid, el Arsenal y el Liverpool ya están siguiendo muy de cerca su pista.
Enzo Maresca: El técnico italiano está muy cerca de convertirse de forma oficial en el nuevo entrenador del Manchester City. Según afirma Sky Sports, el club de Mánchester pagará unos 20 millones de euros como indemnización para cerrar su salida de Londres. Su llegada destrabará el mercado del equipo y otras contrataciones que están frenadas.
Elliot Anderson: El fichaje de este joven jugador es una de las grandes promesas para romper el mercado de pases de este verano. La prensa inglesa señala que su contratación se activará una vez que el Manchester City anuncie oficialmente a su nuevo técnico. Ya se habla de cifras enormes que superan los 150 millones de euros.
Álvaro Arbeloa: El entrenador español está a punto de cerrar un acuerdo para dirigir al Fulham en el fútbol inglés. Según informa Matteo Moretto, esto generará una curiosa coincidencia en su debut dentro de la Premier League. El exentrenador del Real Madrid se enfrentará a Xabi Alonso, quien es el nuevo jefe del Chelsea.
La Juventus y los jugadores del Real Madrid: La Juve busca reforzarse con experiencia internacional y se fijó en varios nombres del club blanco, según apunta Tuttosport. El medio titula "Un García sí, otro no", aprobando a Fran García pero descartando a Gonzalo García, quien será dirigido por Mourinho. También les interesan Ceballos, Mastantuono y, sobre todo, Brahim Díaz.
Hamza Abdelkarim: El Barcelona hizo completamente oficial la ejecución de la opción de compra que tenía por este joven atacante egipcio. Hace unos días, el club Al Ahly ya había adelantado que existía un acuerdo entre ambas partes para el traspaso. El delantero firmó un contrato largo que lo unirá al equipo catalán hasta el año 2029.
Marcus Rashford: El delantero de Inglaterra ha entrado con fuerza en la agenda de transferencias del Tottenham de Roberto de Zerbi. El atacante cuenta con una cláusula de salida de 40 millones de euros en su actual contrato. Por esta razón, el club inglés lo valora como una de sus opciones principales para el ataque.
Gennaro Gattuso: El técnico italiano fue anunciado de forma oficial como el nuevo entrenador de la Lazio para la próxima temporada. En el comunicado oficial del club de la ciudad de Roma, se destaca enormemente su gran trayectoria en el fútbol. Las autoridades laciales resaltaron especialmente su experiencia, profesionalidad y su fuerte determinación para este proyecto.
Lucas Bergvall: El Aston Villa inició los primeros contactos para estudiar el fichaje del joven mediocampista sueco durante este verano. El jugador es considerado una de las promesas más grandes que tiene actualmente el Tottenham Hotspur en su plantilla. Sin embargo, el futbolista desea cambiar de aire y afrontar un nuevo reto lejos de su club.
Morgan Rogers: El Arsenal se ha fijado como una gran prioridad el fichaje del mediocampista inglés de 23 años para reforzarse. Por su parte, el futbolista vería con muy buenos ojos mudarse este mismo verano al Emirates Stadium. Los Gunners consideran que su perfil es perfecto para potenciar el proyecto que lidera Mikel Arteta.
Rúben Dias: El Manchester City analiza darle la capitanía al defensor portugués para asegurar su continuidad y espantar el interés del Real Madrid. Con la llegada de Enzo Maresca, el club busca reforzar el liderazgo del central luso y asegurar su compromiso a largo plazo. En el Etihad confían en que este importante brazalete alejará cualquier duda.
Riccardo Calafiori: El defensor de Italia se quedará en el Arsenal a pesar del fuerte interés que mostró el Real Madrid por ficharlo. En el club de Londres lo consideran una pieza clave dentro del proyecto de Mikel Arteta y no planean venderlo. De hecho, la postura del club es firme: solo escucharían ofertas que superen los 100 millones de euros.
Julián Álvarez: El exjugador Sergio Agüero opinó que el Barça no puede pagar fortunas juntas, pero sí puede comprar al delantero pagando a plazos anuales. Por otro lado, el diario Sport informa que el Barcelona ya trabaja en una propuesta que ronda los 130 millones de euros. Por ahora, el club catalán descarta llegar a los 150 millones.
Sandro Tonali: El Tottenham tiene mucho optimismo en fichar al mediocampista del Newcastle por unos 85 millones de libras, según informa Mail Sport. A pesar de este fuerte interés, el jugador italiano preferiría irse al Arsenal si termina saliendo de su equipo actual. El mercado de pases de Londres se mueve con fuerza por este jugador.
Maxence Lacroix: El Chelsea sigue muy de cerca la situación del defensor central del Crystal Palace con la intención de ficharlo este verano. Sin embargo, el Palace solo dejará salir al jugador si consigue primero un reemplazo que les dé totales garantías. Además, The Athletic informa que la operación requerirá una inversión económica muy importante.
Jean-Clair Todibo: El defensor francés de 26 años está muy cerca de marcharse cedido al fútbol de Turquía para jugar en el Fenerbahçe. Esta decisión llega tras sufrir el reciente descenso de categoría con su actual equipo, el West Ham. Las negociaciones avanzan de forma positiva hacia un cambio de rumbo para el exjugador del Barcelona.
Mateus Fernandes: El Liverpool inició contactos con el West Ham para quedarse con los servicios del joven mediocampista de apenas 21 años. El técnico Andoni Iraola sigue buscando armar su plantel y pretende ganarle la carrera de fichajes a otros grandes rivales. Según Football Insider, los Reds quieren adelantarse al Manchester United y al Tottenham.
Marco Palestra: El Inter de Milán se encuentra muy cerca de cerrar la contratación del lateral derecho que pertenece al Atalanta. Según explica el periodista Nicolò Schira, esta transferencia se hace para cubrir la baja de Denzel Dumfries, quien se marcha al Real Madrid. La operación costaría unos 50 millones de euros y firmaría hasta 2031.
Manuel Ugarte: El Manchester United estudia la venta del mediocampista uruguayo este verano, incluso asumiendo pérdidas respecto a lo que pagaron por él. Al no afianzarse en el equipo titular, el club busca un reemplazo en esa zona central, aseguran en Inglaterra. Entre las opciones que más gustan para sustituirlo destaca el nombre de Carlos Baleba.