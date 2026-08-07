Con Rodri y Julián Álvarez: así sería el poderoso 11 titular del Barcelona para 2026-27

Barcelona busca romper el mercado con los fichajes de Rodri y Julián Álvarez: así sería el equipazo de Hansi Flick para la temproada 2026-27 si se concretan los bombazos.
Hansi Flick proyecta un Barcelona de élite para 2026/27. El once posible mezcla cantera, titulares consolidados y dos bombazos de mercado: Rodri en el mediocampo y Julián Álvarez como 9 de área. Completan el plan de refuerzos Adeyemi y Anthony Gordon como alternativas ofensivas.
El Barcelona se ha movido en este mercado de verano, pero siguen buscando más fichajes para tener una plantilla de ensueño: así sería el XI titular de Hansi Flick para la temporada 2026-27.
PORTERO: Joan García aparece como dueño del arco blaugrana. Juego con los pies, lectura de centros y proyección de largo plazo encajan con el modelo Flick. Detrás, Szczęsny aporta jerarquía y experiencia europea como red de seguridad.
LATERAL: Eric García entra como opción de banda en este once posible: salida limpia y polivalencia. Koundé, titular habitual en ciclos recientes, queda como alternativa de alto voltaje: marca, duelo y recorrido.
DEFENSA: Pau Cubarsí es el eje de la zaga joven: anticipación, pase entre líneas y madurez precoz. Araújo cubre el perfil físico y el corte vertical cuando hace falta cerrar partidos o rotar.
DEFENSA: Gerard Martín completa la pareja de centrales en esta proyección: proyección de cantera y continuidad táctica. Christensen suma criterio posicional y salida bajo presión como plan B de elite.
LATERAL: Cancelo aparece como lateral titular en el gráfico: conducción, desborde y último pase desde banda. Balde, referencia natural de la izquierda blaugrana, queda como alternativa de explosión y profundidad. (Posible retorno del futbolista portugués)
MEDIOCAMPISTA: El ancla soñada. Rodri ordenaría el 4-3-3 de Flick: ritmo de posesión, cobertura y salida limpia. De Jong y Bernal cubren la rotación: el primero con conducción y pausa; el canterano, con futuro y intensidad. (Posible fichaje de los culés)
MEDIOCAMPISTA: Dani Olmo aporta desequilibrio entre líneas, remate lejano y asociación con los extremos. Fermín es el relevo natural: llegada al área, presión alta y gol desde segunda línea.
MEDIOCAMPISTA: Pedri es el cerebro del interior: pausa, filtrado y control de tempo. Gavi completa el dúo generacional con intensidad, duelo y llegada: dos perfiles distintos para el mismo sector.
EXTREMO: Yamal es innegociable: uno contra uno, último pase y jerarquía prematura. Adeyemi entra como plan B de velocidad pura: transición, profundidad y amenaza al espacio para ser un recambio de calidad.
DELANTERO: El 9 del sueño blaugrana. Julián Álvarez combina presión, movilidad y gol: encaja como referencia móvil entre Yamal y Raphinha. Hamza aparece en el gráfico como alternativa joven de área para rotar minutos. (Posible fichaje de los culés en el mercado)
EXTREMO: Raphinha sostiene el otro carril ofensivo: centros, remate y compromiso defensivo. Anthony Gordon es el posible refuerzo de banco: desborde, intensidad y perfil zurdo para rotar sin perder amenaza.
Once proyectado 2026/27 (4-3-3): Joan; Eric, Cubarsí, Martín, Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Álvarez, Raphinha. En amarillo del gráfico, los posibles bombazos: Rodri y Julián Álvarez, con Adeyemi y Gordon como profundidad ofensiva.