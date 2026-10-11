La "triste realidad" de Dele Alli: casi retirado a sus 30 años y la nueva faceta

Dele relató el durísimo entorno en el que creció antes de ser adoptado. Sufrió abusos a los 6 años por parte de un amigo de su madre biológica, quien sufría de alcoholismo. Comenzó a fumar cigarrillos a los 7 y fue enviado un tiempo a África para intentar aprender disciplina. A los 8 años, un adulto se aprovechó de él para obligarlo a vender drogas, usando su bicicleta y una pelota para pasar desapercibido ante la policía. Y los 12 fue adoptado por la familia Hickford, a quienes describió como "personas maravillosas" que le dieron la estabilidad necesaria para cambiar su vida y rozar la élite.