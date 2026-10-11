La "triste realidad" de Dele Alli: casi retirado a sus 30 años y la nueva faceta

El volante inglés se encuentra como agente libre y ha tenido que optar por otras actividades para generar ingresos. Todavía no tiene ofertas sobre las mesa que le devuelvan la ilusión por el fútbol.
Hubo un tiempo en que el nombre de Dele Alli estaba en la agenda de los clubes más poderosos de Europa. Con una zancada elegante, llegada al área y una madurez futbolística impropia de su edad, el mediocampista parecía destinado a marcar una época en Inglaterra. Sin embargo, su destino tomó un rumbo muy distinto.
Hoy, el jugador que brilló algunas vez con la camiseta del Tottenham se encuentra sin equipo, habiendo cerrado de forma prematura su última breve experiencia en la Serie A con el Como que dirige Cesc Fábregas.
Lejos de los estadios repletos de la Premier League y de las extenuantes presiones de la alta competencia, el británico de 30 años ha decidido dar un giro absoluto a su día a día.
Dele ha encontrado una nueva vía de escape y conexión con el público a través de las pantallas, pero esta vez desde una cabina de transmisión. Lanzó su propio canal oficial en la plataforma Twitch, espacio que se ha convertido en su principal ocupación y refugio.
En sus transmisiones en vivo, el todavía futbolista no solo muestra su faceta como aficionado a los videojuegos, sino que ha transformado su canal en un espacio de entrevistas dinámicas.
Aprovecha su agenda de contactos para realizar charlas distendidas y exclusivas con jugadores activos de la liga inglesa, ofreciendo a los espectadores una mirada sin filtros ni las rígidas zonas mixtas de los medios tradicionales.
"La triste realidad de la nueva vida de Dele Alli como streamer mientras sus antiguos compañeros de Inglaterra se alejan", publicó el Daily Mail, explicando que la carrera del mediocampista parece haber llegado a su fin.
A pesar de no tener un contrato profesional, el balón no ha desaparecido por completo de su vida. Para mantener la forma física y, sobre todo, para disfrutar del juego por pura diversión, ha estado entrenando de manera recreativa con el Windsor & Eton FC, un modesto club amateur de la octava división de Inglaterra.
Esta actividad le permite quemar energías y compartir vestuario sin la asfixiante exigencia mediática que terminó por mermar su rendimiento en sus últimos años en el Everton y Besiktas.
Aunque llegó a declarar públicamente que mantener el nivel para aspirar a una convocatoria internacional era uno de sus grandes motores, los planes de la selección inglesa continuaron su curso sin él. No obstante, esto no parece haberle afectado negativamente.
Tras haber conmovido al mundo en el pasado al evelar en una íntima entrevista con Gary Neville los profundos traumas de su infancia y sus severas luchas contra la adicción a las pastillas para dormir, el jugador priorizó su paz mental.
Dele relató el durísimo entorno en el que creció antes de ser adoptado. Sufrió abusos a los 6 años por parte de un amigo de su madre biológica, quien sufría de alcoholismo. Comenzó a fumar cigarrillos a los 7 y fue enviado un tiempo a África para intentar aprender disciplina. A los 8 años, un adulto se aprovechó de él para obligarlo a vender drogas, usando su bicicleta y una pelota para pasar desapercibido ante la policía. Y los 12 fue adoptado por la familia Hickford, a quienes describió como "personas maravillosas" que le dieron la estabilidad necesaria para cambiar su vida y rozar la élite.
Fuentes cercanas y sus propias apariciones públicas reflejan a un Dele Alli que, por fin, se muestra feliz, tranquilo y en paz con un estilo de vida que él mismo eligió para sanar.
Aquel futbolista que deslumbraba con el Tottenham ahora se dedica a transmitir partidas de videojuegos en su canal y realizar entrevistas digitales informales a jugadores de la Premier League.
Cabe recordar que uno de sus entrenadores fue José Mourinho. De hecho, en redes sociales se viralizó un video donde el técnico portugués lo reunió en su oficina y le dio varios consejos para explotar su talento.