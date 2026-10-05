  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal

La modelo lanzó un contundente mensaje contra el seleccionador portugués a través de sus redes sociales.

05 de octubre de 2026 a las 10:00
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
1 de 18

La polémica entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de los terrenos de juego y con Georgina Rodríguez como protagonista.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
2 de 18

Georgina utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje en medio de la crisis que atraviesa el capitán de Portugal con el seleccionador nacional.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
3 de 18

El conflicto comenzó a tomar fuerza después de que Jorge Jesus decidiera dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo durante todo el partido que Portugal ganó 2-1 ante Noruega.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
4 de 18

CR7 calentó durante buena parte del encuentro, pero finalmente no ingresó al terreno de juego, una situación que generó malestar alrededor del futbolista.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
5 de 18

La situación se agravó posteriormente cuando Ronaldo abandonó la concentración portuguesa antes del siguiente compromiso internacional. El propio delantero confirmó su decisión a través de un mensaje publicado en redes sociales, asegurando que había conversado con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, y que explicaría “a su debido tiempo” los motivos que lo llevaron a dejar al equipo.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
6 de 18

En medio de toda esta controversia, Georgina Rodríguez decidió intervenir públicamente.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
7 de 18

Georgina compartió en sus historias de Instagram una imagen con una frase atribuida al histórico entrenador del Manchester United, Sir Alex Ferguson, en la que se cuestionaba la decisión de Jorge Jesus de convocar a Cristiano si no tenía intención de utilizarlo.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
8 de 18

“Si Jorge Jesus sabía en su corazón que no tenía intención de utilizarlo, entonces ¿por qué lo convocó en primer lugar? ¿Para demostrar algo? Eso no es autoridad, es inseguridad”, señalaba la frase que compartió Georgina.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
9 de 18

Pero Georgina fue todavía más contundente al acompañar la publicación con una frase dirigida directamente al entrenador portugués.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
10 de 18

“No sé cómo este hombre puede llevar el nombre de Cristo”, remarcó la esposa de CR7.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
11 de 18

La publicación provocó una inmediata repercusión en redes sociales y fue recogida por diferentes medios internacionales. Sin embargo, la historia fue eliminada posteriormente de su cuenta de Instagram, apenas después de haber generado una fuerte reacción. Seguramente CR7 la obligó a borrar lo que dijo.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
12 de 18

Cabe señalar que la frase atribuida a Ferguson que Georgina compartió no corresponde a una declaración verificada del exentrenador, según los reportes que han circulado sobre la publicación.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
13 de 18

La salida de Cristiano Ronaldo de la selección portuguesa se produjo después de varios días de tensión. El delantero había sido titular ante Gales y disputó 67 minutos, pero posteriormente quedó fuera del encuentro ante Noruega.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
14 de 18

Aunque Jorge Jesus explicó que inicialmente contemplaba darle entrada durante el partido, finalmente cambió de decisión por cuestiones tácticas. El entrenador dejó claro que sus decisiones no serían condicionadas por el peso o el nombre de ningún futbolista.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
15 de 18

“No será Cristiano, ni ningún otro jugador, quien cambie mis ideas como entrenador. Nunca”, manifestó Jesus al referirse a su autoridad dentro de la selección.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
16 de 18

Estas declaraciones habrían aumentado el malestar de Ronaldo, quien posteriormente decidió marcharse de la concentración.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
17 de 18

La situación llegó a tal punto que, según reportes, Jorge Jesus y Pedro Proença intentaron convencer al delantero para que no abandonara el equipo, incluso cuando Ronaldo ya se encontraba en el aeropuerto. Sin embargo, el futbolista finalmente tomó un vuelo privado rumbo a Madrid.
Georgina dejó el peor mensaje a Jorge Jesús y CR7 la obligó a esto por Portugal
18 de 18

Por ahora, Ronaldo mantiene su promesa de contar su versión de los hechos “a su debido tiempo”, mientras Georgina Rodríguez ya dejó clara su postura con una publicación que, aunque posteriormente fue borrada, encendió todavía más la polémica.
Cargar más fotos