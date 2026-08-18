Llega como reemplazo: ella es Paula Martínez, el nuevo fichaje de El Chiringuito

El Chiringuito ha tenido un nuevo estreno y con el mismo ha llegado un rostro que no todos conocían. Este es el puesto que toma y ya se estrenó en el programa.
Josep Pedrerol y su equipo de colaboradores habituales han arrancado una nueva temporada de El Chiringuito de Jugones, marcando un hito al cambiar de grupo audiovisual. Tras varios años en Atresmedia, el popular formato deportivo se emite ahora en las cadenas de Mediaset, con emisiones de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro.
En su primer día de emisión, el programa logró un sobresaliente 5% de cuota de pantalla (share). Este dato mejoró significativamente la media habitual de Energy y superó la oferta nocturna de canales principales como Telecinco, Cuatro y La 2, consolidando el interés de la audiencia por el show deportivo.
El estreno no estuvo exento de pequeños contratiempos técnicos en realización, sonido e iluminación, algo habitual tras un cambio de plató. Sin embargo, se espera que el equipo técnico y de producción ajuste todos los detalles en los próximos días para consolidar el ritmo y la calidad del directo.
Una de las principales novedades de este inicio de curso ha sido la incorporación de la periodista Paula Martínez. Ella asumirá el rol de la 'voz del espectador', la figura encargada de trasladar al plató los comentarios, opiniones y reacciones más destacadas de la audiencia a través de las redes sociales.
Martínez debuta en este puesto tras haber trabajado durante los últimos seis años en Jugones, el espacio deportivo de La Sexta. Su llegada al programa garantiza continuidad en la forma de trabajar, al tratarse de una profesional de la máxima confianza de Josep Pedrerol.
Nacida en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1995, Paula Martínez cuenta con una sólida formación académica. Es graduada en Periodismo Deportivo por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta además con un máster en la misma especialidad por la Universidad Villanueva.
Aunque hasta ahora su trabajo se desarrollaba principalmente detrás de las cámaras o con apariciones puntuales desde la redacción, la periodista atesora una amplia experiencia en la cobertura de información sobre fichajes, reglamentos y la actualidad diaria del fútbol.
Antes de dar el salto a Mediaset, la comunicadora se despidió de su anterior etapa profesional en redes sociales expresando su agradecimiento: "Me siento muy afortunada de poder decir que he formado parte de esto. He sido tremendamente feliz y me lo he pasado verdaderamente bien".
En su mensaje de despedida, la periodista también quiso subrayar el orgullo por el trabajo realizado durante años en la redacción: "Jugones muere siendo líder, gustando, con identidad, siendo reconocible. Eso nunca nos lo podrá quitar nadie".
La llegada de Paula Martínez supone el relevo directo de Ana Garcés, quien desempeñó la función de enlace con el público durante las últimas temporadas y se convirtió en uno de los rostros más apreciados por los seguidores del programa.
La ausencia de Garcés no pasó desapercibida en las redes sociales durante el estreno de la temporada, donde numerosos espectadores recordaron su labor al frente del micrófono de la audiencia y le enviaron mensajes de cariño.
Ana Garcés concluyó su etapa en el programa coincidiendo con la salida del espacio de Atresmedia. La periodista, que actualmente se encuentra embarazada, definió su paso por el formato como "la etapa profesional más bonita de mi vida" y la oportunidad más apasionante de su carrera.
En sus palabras finales hacia los seguidores y compañeros, Garcés destacó el fuerte vínculo creado en el plató asegurando que "El Chiringuito es mucho más que un programa; es una familia de la que muchos nos sentimos parte".
Con la incorporación de Paula Martínez y el traslado a las pantallas de Mediaset, El Chiringuito busca mantener su liderazgo de opinión en la franja nocturna y seguir fortaleciendo la interacción directa con su activa comunidad de espectadores.