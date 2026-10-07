Qué significa el regalo que Benín le dio Messi y el mandato que le asigna a su esposa

El capitán del combinado africano le entregó a Messi una estatuilla antes de que comenzara el partido de despedida en el Monumental. ¿Qué tiene que ver Antonela Roccuzzo respecto al obsequio?
Leo Messi disputó anoche su último partido con la selección argentina en la goleada sobre Benín (3-0). El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Buenoas Aires y el capitán de 39 años cerró su ciclo anotando un tanto y ofreciendo dos asistencias.
La 'Pulga' finalizó su grandiosa trayectoria con la Albiceleste protagonizando 208 partidos y firmando 126 goles. Fueron 21 años con la absoluta, ganando todos los títulos posibles, incluyendo la Copa del Mundo en 2022 y llegando hasta la final del último Mundial que terminó perdiendo frente a España.
"Fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta", escribió Messi a través de su cuenta de Instagram, donde repasó un camino que, según dijo, estuvo "lleno de alegrías y también de algunas tristezas", pero consideró que "valió la pena cada paso".
Su despedida estuvo marcada por homenajes y gestos especiales. Uno de ellos ocurrió incluso antes del comienzo del partido, cuando Sessi D’Almeida, capitán de Benín, le entregó una particular estatuilla durante el saludo entre los jugadores.
El regalo no fue elegido al azar. Se trata de una réplica de la famosa estatua de la Place de L’Amazone, ubicada en Cotonú, la capital económica y una de las principales ciudades de Benín. La pieza tiene un significado histórico para el país y, además, fue pensada especialmente para la familia de Messi.
La periodista Mercedes Ninci había mostrado horas antes una fotografía del objeto en sus redes sociales. Según explicó, recibió la imagen de Jean Marc Adjovi Boco, asesor del Ministerio de Deportes que acompañó a la delegación del combinado africano.
La figura representa al Monumento a las Amazonas, que homenajea a las legendarias guerreras de Dahomey, también conocidas como Agoodjiés o Mino. Se trataba de un ejército integrado exclusivamente por mujeres que defendió el antiguo reino de Dahomey, antecesor del actual Benín.
Pero el obsequio tenía además un destinatario especial. La estatuilla fue entregada a Messi para que se la llevara a su esposa, la influencer y modelo Antonela Roccuzzo.
"Es una réplica de la célebre estatua de la Place de L’Amazone en Cotonou", explicó Ninci, quien aclaró que la foto se la envió el asesor del Ministerio de Deportes que vino con la delegación, Jean Marc Adjovi Boco.
Y agregó el particular motivo por el que fue elegida: "Le será entregada a Messi para su esposa, Antonela Roccuzzo, para que cuide al rey".
La estatua tiene 30 metros de altura sobre su base, pesa 150 toneladas y está construida con una estructura metálica revestida en bronce. La figura aparece en movimiento, con uno de sus pies apoyado sobre un montículo y portando armas de guerra.
Según la historia oficial de Benín, este cuerpo fue creado durante el reinado de Tassi Hangbé, entre 1708 y 1711, y posteriormente fue reorganizado durante el gobierno del rey Guézo. Messi ahora tiene una réplica tras su despedida ante el equipo africano.
La Amazona representa una expresión de la fuerza femenina y un símbolo de la historia de Benín. También funciona como un emblema de orgullo y patriotismo para sus pobladores y como una forma de destacar el papel que tuvieron las mujeres en la cultura y en la historia del país.
Además de la estatuilla, el seleccionado africano le entregó a Messi una rosa, una carta escrita a mano por todo el plantel y un banderín.