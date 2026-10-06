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Periodista ataca a Messi y esto dice la prensa: "Gracias por todo D10S"

El delantero argentino cumplió su ciclo en la Albiceleste y un periodista lo atacó por redes sociales.

06 de octubre de 2026 a las 21:12
Periodista ataca a Messi y esto dice la prensa: Gracias por todo D10S
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Leo Messi le puso punto y final a su grandiosa historia en la selección de Argentina en la goleada sobre Benín (3-0) y así reacciona la prensa. Un periodista volvió a atacar al delantero luego de su despedida.

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El famoso Mister Chip publicó la fecha de este martes en relación a la despedida de Messi: "El día que nunca tendría que haber llegado. Argentina-Benín. The End".

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El periodista mexicano David Faitelson: "Y pensar que estos mismos aficionados, alguna vez, le llamaron 'pecho frío'. Messi dice adiós a la selección argentina".

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La tapa del dario Olé: "Gracias eternas, Lionel Andrés Messi".

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TyC Sports catalogó como "inolvidable" la noche en la que Messi se despidió de la selección argentina con un gol y dos asistencias sobre Benín.

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TN Argentina: "Lionel Mess cerró un ciclo glorioso en la Selección argentina y se despidió con una goleada 3-0 ante Benín".

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La imagen que publicó el diario mexicano Récord tras la despedida de Messi: "Gracias por todo D10S".

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"El 'dios' Messi se despide de Argentina con un gol y dos asistencias", publicó el diario Marca. "Se va siendo, como siempre, el mejor de la Albiceleste ante una Benín digna".

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"El adiós de Leo Messi que se merecía con la Albiceleste: victoria, gol y dos asistencia", remarcó el diario Sport.

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Mundo Deportivo: "Messi se va a lo grande: un último bail con gol, asistencias y emoción".

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El diario AS: "¡Inolvidable Messi!".

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Infobae subrayó que Messi "cierra un ciclo irrepetible de 21 años en la cima del fútbol mundial" con la Albiceleste.
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Por su parte, el periodista Álvaro Morales atacó al crack rosarino, como de costumbre. "Con Messi, la selección Albiceleste no pudo meter más de tres goles. Un partido antes, metieron siete sin él. No pudo ni despedirse bien".

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"¡Adiós, capitán! Messi firmó un gol y dio asistencias en su último partido con Argentina", titulamos en Diario DIEZ.

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La imagen que colgó Diario La Prensa en sus redes sociales ante la despedida de Messi con la Selección.

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"¡Gracias, Messi!", fue la publicación de Medio Tiempo de México tras el último patido de Leo con la Albiceleste.

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