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Concacaf: el castigo por polémicos gestos, racismo y la brujería que nadie esperó

El duelo entre Guatemala y Surinam culminó en caos, agresiones y empujones sobre la hierba del Estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, haciendo necesaria la entrada de las fuerzas de seguridad.

06 de octubre de 2026 a las 12:27
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El duelo entre Guatemala y Surinam culminó en caos, agresiones y empujones sobre la hierba del Estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, haciendo necesaria la entrada de las fuerzas de seguridad.
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El enfrentamiento definía el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que estuvo lleno de tensiones y disputas entre los jugadores.
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Uno de los momentos más críticos ocurrió en el minuto 62 con la expulsión de Richonell Margaret, a quien se le acusó de haber lanzado ofensas a la afición local.
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Trascendió que el futbolista afirmó haber sido víctima de expresiones racistas, aunque todavía se ignora lo que anotaron los árbitros en el reporte oficial.
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Dicha situación provocó que el juego permaneciera paralizado durante más de 13 minutos, lapso en el que la selección visitante amenazó con abandonar el campo.
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Al término del encuentro entre Guatemala y Surinam, el guardameta de la selección visitante, Etienne Vaessen, perdió la cabeza y protagonizó una trifulca entre ambos equipos.
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Los ánimos escalaron a tal grado que las fuerzas especiales de la PNC intervinieron para separar a los jugadores en medio de la pelea. Estos gestos traerán castigos por parte de Concacaf, recordemos que Jeaustin Campos lo sancionaron con 10 partidos por gestos menos polémicos.
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Le estaban haciendo brujería a Guatemala. Lo que se vivió en El Trébol fue insólito. Al minuto 49 del partido, el portero suplente de Surinam se fue a la portería que ellos defienden y le aplicó una sustancia extraña a uno de los postes. El árbitro se percató y limpió el vertical con un pañuelo. El conjunto chapín ha dominado el partido y no ha podido anotar
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La tensión aumentó en el minuto 96, instante en el que Matthew Evans anotó el gol de la victoria para Guatemala.
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Al terminar el encuentro, los futbolistas no se retiraron del terreno de juego y se desató una riña con golpes y desorden, obligando a los agentes de seguridad a intervenir para frenar el conflicto.
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Se mantiene la expectativa sobre el informe del árbitro y las posibles sanciones a los involucrados o al recinto deportivo. Sin embargo, no se prevén cambios en el marcador final. Este jugador de Surinam denunció que le hicieron racismo.
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Con este triunfo, el conjunto guatemalteco alcanzó los siete puntos en la competencia. Días antes venía de empatar sin goles contra el mismo rival y de vencer 6-0 a El Salvador.
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Por su mejor saldo de goles, Guatemala logró avanzar de fase, mientras que Surinam quedó oficialmente fuera de la Nations League.
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Más fotos de la bronca que se dio entre Guatemala y Surinam.
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Zafarrancho en El Trébol: Guatemala y Surinam terminan el partido con golpes y empujones.
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El portero de Surinam fue protagonista...
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