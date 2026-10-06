Concacaf: el castigo por polémicos gestos, racismo y la brujería que nadie esperó

Le estaban haciendo brujería a Guatemala. Lo que se vivió en El Trébol fue insólito. Al minuto 49 del partido, el portero suplente de Surinam se fue a la portería que ellos defienden y le aplicó una sustancia extraña a uno de los postes. El árbitro se percató y limpió el vertical con un pañuelo. El conjunto chapín ha dominado el partido y no ha podido anotar