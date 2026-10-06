Concacaf: el castigo por polémicos gestos, racismo y la brujería que nadie esperó

El duelo entre Guatemala y Surinam culminó en caos, agresiones y empujones sobre la hierba del Estadio Manuel Felipe Carrera, en El Trébol, haciendo necesaria la entrada de las fuerzas de seguridad.
El enfrentamiento definía el pase a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, por lo que estuvo lleno de tensiones y disputas entre los jugadores.
Uno de los momentos más críticos ocurrió en el minuto 62 con la expulsión de Richonell Margaret, a quien se le acusó de haber lanzado ofensas a la afición local.
Trascendió que el futbolista afirmó haber sido víctima de expresiones racistas, aunque todavía se ignora lo que anotaron los árbitros en el reporte oficial.
Dicha situación provocó que el juego permaneciera paralizado durante más de 13 minutos, lapso en el que la selección visitante amenazó con abandonar el campo.
Al término del encuentro entre Guatemala y Surinam, el guardameta de la selección visitante, Etienne Vaessen, perdió la cabeza y protagonizó una trifulca entre ambos equipos.
Los ánimos escalaron a tal grado que las fuerzas especiales de la PNC intervinieron para separar a los jugadores en medio de la pelea. Estos gestos traerán castigos por parte de Concacaf, recordemos que Jeaustin Campos lo sancionaron con 10 partidos por gestos menos polémicos.
Le estaban haciendo brujería a Guatemala. Lo que se vivió en El Trébol fue insólito. Al minuto 49 del partido, el portero suplente de Surinam se fue a la portería que ellos defienden y le aplicó una sustancia extraña a uno de los postes. El árbitro se percató y limpió el vertical con un pañuelo. El conjunto chapín ha dominado el partido y no ha podido anotar
La tensión aumentó en el minuto 96, instante en el que Matthew Evans anotó el gol de la victoria para Guatemala.
Al terminar el encuentro, los futbolistas no se retiraron del terreno de juego y se desató una riña con golpes y desorden, obligando a los agentes de seguridad a intervenir para frenar el conflicto.
Se mantiene la expectativa sobre el informe del árbitro y las posibles sanciones a los involucrados o al recinto deportivo. Sin embargo, no se prevén cambios en el marcador final. Este jugador de Surinam denunció que le hicieron racismo.
Con este triunfo, el conjunto guatemalteco alcanzó los siete puntos en la competencia. Días antes venía de empatar sin goles contra el mismo rival y de vencer 6-0 a El Salvador.
Por su mejor saldo de goles, Guatemala logró avanzar de fase, mientras que Surinam quedó oficialmente fuera de la Nations League.
Más fotos de la bronca que se dio entre Guatemala y Surinam.
Zafarrancho en El Trébol: Guatemala y Surinam terminan el partido con golpes y empujones.
El portero de Surinam fue protagonista...