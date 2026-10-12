Los 15 jugadores más caros del mundo: Mbappé pierde puestos y el declive de Vinicius

Te presentamos la lista de los 15 jugadores más valiosos de la actualidad, según dio a conocer este lunes el portal especializado Transfermarkt. Tremenda bajada de Vinicius, subidón de Olise y quién se ubica en el primer puesto.
15. Enzo Fernández - El mediocampista argentino decidió abandonar el Chelsea durante el verano pasado para firmar con el Manchester City su valor asciende a los 120 millones de euros.
14. Morgan Rogers - El volante inglés se convirtió en el fichaje más caro de toda la historia del Chelsea tras llegar procedente del Aston Villa por unos 137 millones de euros. La citada fuente lo tasa en 120 'kilos'.
13. Elliot Anderson - Mediocampista inglés de 23 años que también aterrizó esta temporada en el Manchester City y su valor subió considerablemente tras disputar el Mundial 2026. Actualmente alcanza los 120 millones de euros.
12. Desiré Doué - A sus 21 años ha ganado todos los títulos posibles con el PSG, incluidas dos Champions League consecutivas. El extremo francés también posee un costo de 120 millones de euros.
11. Yan Diomandé - El fichaje más caro en toda la historia del Real Madrid (140 millones) viene de anotar su primer tanto con la camiseta merengue. A sus 19 años todavía tiene mucho margen de mejora y su precio ronda los 120 millones de euros.
10. Vinicius - El brasileño se desploma. De tener un valor que alcanzaba los 200 millones de euros, ahora fue tasado en 130 millones. Desde que perdió el Balón de Oro en 2024 no volvió a demostrar su calidad sobre el campo.
9. Vitinha - Otra de las grandes figuras del multicampeón PSG que tiene un precio de 140 millones de euros. Su contrato expira en junio de 2029, pero el equipo francés ya comenzó a negociar su posible renovación.
8. Kvaratskhelia - Pese a no disputar el Mundial 2026, el atacante georgiano de 25 años es uno de los nominados para el Balón de Oro que se entregará este mes. Se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del planeta y obtiene un valor de 140 millones de euros.
7. Joao Neves - El PSG aporta varios futbolistas en esta lista de los más valiosos y no podía el volante portugués. De igual forma tiene un precio que se eleva a los 140 'kilos'.
6. Pedri - Viene de conquistar el Mundial con España, aunque no fue determinante como lo es en Barcelona. El mediocampista de 23 años cuenta con un valor de 150 millones de euros.
5. Jude Bellingham - El volante inglés brilló en la Copa del Mundo, logrando el tercer lugar del torneo y rompiendo récords históricos con su selección. Es uno de los referentes del Real Madrid y tiene un costo de 160 millones de euros.
4. Michael Olise - Extremo francés del Bayern Múnich que tuvo un subidón luego de sus actuaciones en el Mundial. El futbolista de 24 años se pone por encima de jugadores como Vinicius con 180 millones de euros.
3. Kylian Mbappé - Ya no es el jugador más caro del mundo. El goleador francés se ha devaluado ante la falta de títulos con el Real Madrid y actualmente cuesta 200 millones de euros, una cifra que para nada es fácil de afrontar.
2. Erling Haaland - El punta noruego ha superado a Mbappé entre los más caros y se posiciona con 210 millones de euros.
1. Lamine Yamal - De acuerdo con Transfermarkt, la joven estrella del Barcelona es el futbolista más valioso del planeta. A sus 19 años ya conquistó el Mundial y tiene un valor que asciende a los 220 millones.