La More revela por qué no jugó en Liga Nacional y hace confesión que molestará a Choloma

¡La More rescinde contrato con el CD Choloma! El guardián confesó que no seguirá vistiendo los colores del conjunto "maquilero".
El fichaje de La More por el CD Choloma fue una de las sorpresas que dejó el mercado de contrataciones del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
El popular tiktoker incluso llegó a participar en uno de los calentamientos previos a un partido, aunque nunca apareció en un listado oficial del conjunto maquilero.
Después de varias semanas sin pronunciarse sobre su situación, el creador de contenido decidió contar qué ocurrió durante su paso por la institución cholomeña.
La More explicó que finalmente tomó la decisión de rescindir su contrato, al considerar que el panorama del equipo no era favorable por los problemas relacionados con el descenso.
"Estuvimos ahí, rescindí contrato, pero el Choloma iba a descender, antes que cayera, mejor me tiré (del barco)", expresó durante una entrevista en el podcast El Bufete de Casaca.
Con estas declaraciones, el tiktoker dejó entrever que prefirió apartarse del proyecto antes de que la situación deportiva del conjunto maquilero se complicara todavía más.
Su llegada al Choloma había generado comentarios entre los aficionados, pues se trataba de una incorporación poco habitual para un equipo que compite en la máxima categoría del fútbol hondureño.
Sin embargo, su presencia no llegó a traducirse en una participación oficial con la camiseta de los maquileros, por lo que su aventura con la institución terminó pasando prácticamente inadvertida en el terreno de juego.
Pero la noticia no terminó con su salida del equipo cholomeño, ya que La More sorprendió al adelantar que tendría una nueva oportunidad en el fútbol profesional hondureño.
El tiktoker aseguró que para el próximo torneo Clausura contará con un nuevo equipo de la Liga Nacional, aunque evitó revelar el nombre de la institución que le abrirá las puertas.
"Se logró el sueño, tal vez para la próxima temporada vamos a pensar más en serio, enfocado", manifestó, dejando abierta la posibilidad de asumir este nuevo reto con mayor compromiso.