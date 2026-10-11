¡En un 75%! El Salvador acelera la construcción del moderno Estadio Nacional

¡Una completa locura! Así avanza la construcción del coloso que destronará a todos los estadios de Centroamérica. Ya va el 75% de avances de la obra.
El nuevo Estadio Nacional de El Salvador ha alcanzado un crucial 75 % de avance en su proceso de construcción general.
Esta imponente obra se perfila de manera oficial como el escenario deportivo más grande y moderno de toda Centroamérica.
El ambicioso proyecto de infraestructura es el resultado de un sólido lazo de cooperación bilateral entre China y El Salvador.
Aunque el contrato original estipula la entrega para julio de 2027, las labores se aceleran para terminar meses antes.
El embajador de China estimó que las instalaciones del recinto podrían estar totalmente utilizables desde febrero de 2027. Para esa fecha estimada, únicamente quedarían pendientes los detalles de iluminación, electricidad y sistemas contra incendios.
A finales de octubre se sumarán entre 300 y 400 técnicos asiáticos para reforzar la etapa final de montaje estructural.
La majestuosa edificación deportiva se levanta en Antiguo Cuscatlán y tendrá una capacidad para 50,000 espectadores sentados.
El diseño final contempla áreas VIP, espacios tecnológicos de seguridad y una superficie aproximada de 57,500 metros cuadrados.
Con su aforo, el recinto superará a estadios emblemáticos de la región como el Cuscatlán, el Rommel Fernández y el Chelato Uclés.
Esta notable diferencia en capacidad consolida firmemente al nuevo complejo como el referente futbolístico del istmo.
La Selección de El Salvador se frota las manos para estrenar el recinto más moderno de Centroamérica.