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¡Hermosuras! El Feriado Morazánico de las presentadoras de Honduras

Así vivieron el Feriado Morazánico las hermosas presentadoras y periodistas deportivas de nuestro país.

11 de octubre de 2026 a las 13:15
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Así vivieron el Feriado Morazánico las hermosas presentadoras y periodistas deportivas de Honduras. Tela, La Ceiba y Útila fueron algunos de los destinos turísticos más visitados en estas pequeñas vacaciones.

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Tanya Rodríguez, presentadora hondureña y seguidora de Marathón, deslumbró durante el feriado con su belleza.

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"Felices vacaciones", publicó la presentadora Martha Ríos, con dos imágenes en la que aparece disfrutando en una piscina y presumiendo su cuerpazo.

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Iris Antunez luciendo un conjunto de playa moderno y sofisticado con el que dejó sin aliento a varios veraniantes.

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El planazo de Loren Mercadal: la presentadora publicó imágenes desde un lugar de El Paraíso donde montó a caballo.

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La presentadora de HCH, Milagro Flores, estuvo dando cobertura desde las bellas playas de Tela y disfrutando del sol y mar.

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Luciendo un traje de baño de color rosa, Milagro levantó suspiros entre sus seguidores tras publicar las imágenes por Instagram. "Espectacular", "Bella" y "Made in Honduras", son algunos comentarios que recibió la comunicadora.

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Malubi Paz visitó un hotel de 4 estrella ubicado frente al mar en La Ceiba y quedó encantada con la experiencia. "Se van a enamorar... ¡Gracias a la Alcaldía de esta ciudad por recibirnos para destacar el turismo y la historia de tan bello lugar!", expresó la conductora.

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Malubi también publicó una imagen en la que sale acompañada con tres amigas durante este feriado en La Ceiba.

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Nuestra periodista Kimbely Molina estuvo dando cobertura al partido del Génesis ante Olimpia que terminó con triunfo de los leones en La Paz (0-1). "Mi Semana Morazánica; entre trabajo, diversión y fotos", expresó.

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Wendy Membreño, presentadora de Canal 11: "Amé las aguas termales, Atlantida, Sambo Creek, Canopy Tours. Nunca había ido y es hermoso. Lodo volcánico y masajes, bandeja de frutas... Lo amé".

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Evelyn Sosa estuvo de cumpleaños y lo festejó con sus seres más queridos. La presentadora de Canal 11 ya tiene 25 años.

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Iveth Bulnes disfrutando de las playas de Omoa antes de retomar sus actividades. "Unos días de mar, familia, sol y mucha paz. Qué bonito se siente Omoa", escribió la conductora.

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"Ustedes disfruten del Feriado Morazánico, que yo me encargo de mantenerlos informados", publicó Bulnes tras pasar un tiempo de relax frente al mar caribe.

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"Un día de octubre", publicó Alisson Mejía, quien ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram.
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Gabriela Galeas, presentadora de Televicentro, decidió disfrutar del feriado en Guatemala con su familia y mascota.

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Jeimi Ochoa se dio una escapada por el Sendero las Golondrinas (Valle de Ángeles, Franciso Morazán) y publicó en sus redes sociales parte de la gran experiencia.

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Los admiradores de Carolina Lanza quedaron impactados con las fotos que subió la guapa presentadora.

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Nuestra reportera Claudia Torres también estuvo en La Paz presenciando el duelo Génesis-Olimpia y aprovechó para sacarse una foto con el técnico Eduardo Espinel.

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La periodista Rosa Alvarado desde Tegucigalpa estuvo interactuando con sus más de 120 mil seguidores en Insatagram.

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La periodista Emma Ramos cautivó a sus fans desde una de las islas más famosas de Honduras: "Disfrutando de Útila en esta Semana Morazánica ¡Viva nuestra tierra, viva Útila, vivan nuestras islas!".

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Por su parte, Alejandro Rubio pasó estos días fuera del país y su destino fue Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. "Tan elegante y tan sencilla", escribió la modelo y presentadora en Instagram.

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