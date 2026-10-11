¡Hermosuras! El Feriado Morazánico de las presentadoras de Honduras

Así vivieron el Feriado Morazánico las hermosas presentadoras y periodistas deportivas de Honduras. Tela, La Ceiba y Útila fueron algunos de los destinos turísticos más visitados en estas pequeñas vacaciones.
Tanya Rodríguez, presentadora hondureña y seguidora de Marathón, deslumbró durante el feriado con su belleza.
"Felices vacaciones", publicó la presentadora Martha Ríos, con dos imágenes en la que aparece disfrutando en una piscina y presumiendo su cuerpazo.
Iris Antunez luciendo un conjunto de playa moderno y sofisticado con el que dejó sin aliento a varios veraniantes.
El planazo de Loren Mercadal: la presentadora publicó imágenes desde un lugar de El Paraíso donde montó a caballo.
La presentadora de HCH, Milagro Flores, estuvo dando cobertura desde las bellas playas de Tela y disfrutando del sol y mar.
Luciendo un traje de baño de color rosa, Milagro levantó suspiros entre sus seguidores tras publicar las imágenes por Instagram. "Espectacular", "Bella" y "Made in Honduras", son algunos comentarios que recibió la comunicadora.
Malubi Paz visitó un hotel de 4 estrella ubicado frente al mar en La Ceiba y quedó encantada con la experiencia. "Se van a enamorar... ¡Gracias a la Alcaldía de esta ciudad por recibirnos para destacar el turismo y la historia de tan bello lugar!", expresó la conductora.
Malubi también publicó una imagen en la que sale acompañada con tres amigas durante este feriado en La Ceiba.
Nuestra periodista Kimbely Molina estuvo dando cobertura al partido del Génesis ante Olimpia que terminó con triunfo de los leones en La Paz (0-1). "Mi Semana Morazánica; entre trabajo, diversión y fotos", expresó.
Wendy Membreño, presentadora de Canal 11: "Amé las aguas termales, Atlantida, Sambo Creek, Canopy Tours. Nunca había ido y es hermoso. Lodo volcánico y masajes, bandeja de frutas... Lo amé".
Evelyn Sosa estuvo de cumpleaños y lo festejó con sus seres más queridos. La presentadora de Canal 11 ya tiene 25 años.
Iveth Bulnes disfrutando de las playas de Omoa antes de retomar sus actividades. "Unos días de mar, familia, sol y mucha paz. Qué bonito se siente Omoa", escribió la conductora.
"Ustedes disfruten del Feriado Morazánico, que yo me encargo de mantenerlos informados", publicó Bulnes tras pasar un tiempo de relax frente al mar caribe.
"Un día de octubre", publicó Alisson Mejía, quien ya cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram.
Gabriela Galeas, presentadora de Televicentro, decidió disfrutar del feriado en Guatemala con su familia y mascota.
Jeimi Ochoa se dio una escapada por el Sendero las Golondrinas (Valle de Ángeles, Franciso Morazán) y publicó en sus redes sociales parte de la gran experiencia.
Los admiradores de Carolina Lanza quedaron impactados con las fotos que subió la guapa presentadora.
Nuestra reportera Claudia Torres también estuvo en La Paz presenciando el duelo Génesis-Olimpia y aprovechó para sacarse una foto con el técnico Eduardo Espinel.
La periodista Rosa Alvarado desde Tegucigalpa estuvo interactuando con sus más de 120 mil seguidores en Insatagram.
La periodista Emma Ramos cautivó a sus fans desde una de las islas más famosas de Honduras: "Disfrutando de Útila en esta Semana Morazánica ¡Viva nuestra tierra, viva Útila, vivan nuestras islas!".
Por su parte, Alejandro Rubio pasó estos días fuera del país y su destino fue Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. "Tan elegante y tan sencilla", escribió la modelo y presentadora en Instagram.