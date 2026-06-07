Condepor fortalece el deporte en Siguatepeque con exitosa jornada estudiantil

Condepor reunió a niños y jóvenes en histórica actividad deportiva en Siguatepeque, Comayagua. Aquí te contamos los detalles.
Siguatepeque fue el escenario de una histórica jornada deportiva al albergar su primera gran fiesta del deporte, un evento que reunió a cientos de estudiantes en un ambiente lleno de entusiasmo y sana convivencia.
La actividad fue impulsada por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), con el propósito de fomentar la práctica deportiva desde las primeras etapas de formación de la niñez y juventud hondureña.
Niños y jóvenes de distintos centros educativos participaron activamente en una jornada diseñada para acercarlos a diversas disciplinas deportivas y promover hábitos saludables a través del ejercicio.
Escuelas, institutos y jardines de niños se sumaron a esta iniciativa que convirtió a la ciudad en un punto de encuentro para el aprendizaje, la recreación y el desarrollo de nuevos talentos.
El proyecto forma parte de la visión que impulsa el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, junto al viceministro Vinicio Valdés, quienes buscan expandir las oportunidades deportivas a nivel nacional.
Las autoridades deportivas consideran fundamental llevar este tipo de programas a diferentes comunidades para fortalecer la masificación del deporte y descubrir futuros atletas.
Durante el evento se instalaron ferias deportivas donde los participantes pudieron interactuar con instructores y conocer las bases de varias disciplinas de manera práctica y dinámica.
Entre los deportes que captaron la atención de los asistentes estuvieron el béisbol, boxeo, taekwondo, baloncesto, fútbol y lucha, disciplinas que despertaron gran interés entre los jóvenes.
Además del aprendizaje técnico, las actividades estuvieron orientadas a fortalecer valores esenciales como la disciplina, el respeto, el compañerismo y la perseverancia