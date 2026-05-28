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Condepor inaugura moderna cancha sintética en reconocida colonia de Tegucigalpa

El moderno recinto cuenta con césped sintético de alta calidad, brindando mejores condiciones para la práctica del fútbol y otras actividades recreativas.

28 de mayo de 2026 a las 14:16
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¡HERMOSA CANCHA SINTÉTICA! Condepor inauguró hermoso campo sintético en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa. Aquí les compartimos las fotos.
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La Nueva CONDEPOR inauguró una moderna cancha de césped sintético en la colonia Cerro Grande, sector 4 de Tegucigalpa, fortaleciendo así los espacios deportivos para la juventud hondureña. La obra representa un nuevo paso en el impulso al deporte nacional.
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La inauguración estuvo marcada por un ambiente de alegría y entusiasmo, donde niños, jóvenes y familias de la comunidad disfrutaron de una jornada especial llena de fútbol y convivencia. La cancha ya está disponible para el desarrollo deportivo del sector.
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Como parte de la celebración, la Sub-17 de la Academia de Fútbol CONDEPOR disputó un amistoso frente a la Sub-17 de IRAFUT. El encuentro sirvió para estrenar oficialmente las instalaciones en un ambiente de sana competencia.
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Durante el evento, el viceministro de Deportes, Vinicio Valdés, resaltó la importancia de seguir creando espacios dignos para las nuevas generaciones. Además, destacó que estas obras benefician directamente a cientos de jóvenes.
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Valdés explicó que este proyecto forma parte de la visión impulsada por el ministro de Deportes, Gerardo Fajardo, quien apuesta por la masificación del deporte en todo el territorio nacional. La meta es acercar más oportunidades a la niñez hondureña.
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El funcionario también reiteró el compromiso del Gobierno de la República de concluir y entregar todos los proyectos deportivos pendientes en diferentes regiones del país. La intención es llevar infraestructura moderna a más comunidades.
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La nueva cancha sintética permitirá que jóvenes futbolistas puedan entrenar y competir en mejores condiciones, promoviendo así el desarrollo integral de los talentos emergentes.

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La nueva CONDEPOR continúa ejecutando proyectos orientados a recuperar espacios para el deporte y la sana convivencia. Estas iniciativas buscan fortalecer el tejido social a través de actividades deportivas en diferentes barrios y colonias.
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Condepor también instaló faroles nuevos en la moderna cancha de césped sintético en la colonia Cerro Grande.
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Con esta nueva instalación en Cerro Grande, La Nueva CONDEPOR reafirma su compromiso de transformar vidas mediante el deporte, ofreciendo espacios seguros y modernos para que la juventud hondureña pueda crecer y desarrollarse.
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El moderno recinto cuenta con césped sintético de alta calidad, brindando mejores condiciones para la práctica del fútbol y otras actividades recreativas.
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