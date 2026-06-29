Davis Flow rompe el silencio y cuenta la verdad sobre el fichaje con Platense

El creador de contenido contó toda la verdad sobre su posible fichaje por el Platense de Puerto Cortés. Aquí te contamos los detalles.
Antes de los recientes acontecimientos, Davis Flow ya había llamado la atención por su desempeño en los partidos de creadores de contenido, donde destacó como delantero a base de goles y despertó el interés de varios clubes hondureños.
En 2025, dos equipos de la Liga Nacional siguieron de cerca al creador de contenido, aunque ninguna negociación llegó a concretarse para dar el salto al fútbol profesional.
Con el paso de los meses, el panorama cambió cuando el presidente del Platense FC, Cristhian Andrés, decidió impulsar una iniciativa que mezclara el deporte con el impacto de las redes sociales.
La noticia se hizo pública durante un en vivo de TikTok en el que participaron los exfutbolistas Mario Martínez, Víctor Bernárdez sorprendiendo a los aficionados.
Fue ahí donde el dirigente confirmó que Davis Flow sería incorporado al plantel porteño, convencido de que su llegada ayudaría a darle mayor exposición al histórico club.
"Es una iniciativa mía hacer esto con Davis Flow, esto le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras", expresó el presidente del Tiburón.
Sin embargo, Cristhian Andrés dejó claro que el posible fichaje no significaba un lugar garantizado dentro del equipo y que el tiktoker tendría que demostrar sus condiciones.
"Puede haber a quien le agrade y a quien no. Tampoco va a venir a ganarse un puesto de regalado", manifestó el máximo dirigente del conjunto escualo.
Poco después del anuncio del Platense, Davis Flow decidió romper el silencio mediante una transmisión en vivo para explicar cómo comenzaron las conversaciones con el club.
El influencer reveló que ya sostuvo contacto tanto con el presidente como con el entrenador Raúl Cáceres, quienes incluso le pidieron incorporarse de inmediato a la pretemporada.
"Ya hablé con el entrenador y el presidente, quería que me fuese al siguiente día. Les dije que estaba lo del reality, que tengo que estar con ellos porque cuentan conmigo. Me dijeron que una vez termine el programa, me vaya para allá", comentó.
Davis Flow explicó que actualmente participa en el reality El Juego del Hambre, motivo por el cual no puede unirse todavía al equipo, aunque aseguró que eso no frena la posibilidad de vestir la camiseta del Platense.
"Sí, incluso ya estoy en un grupo, tuve llamadas con el entrenador, ya hablé con el presidente del equipo. Yo creo que sí, es mi sueño jugar en primera división. El fútbol siempre me ha gustado, entonces estoy agradecido", concluyó el creador de contenido, dejando abierta la puerta a un fichaje que sería uno de los más mediáticos en la historia reciente del fútbol hondureño.
Tras el anuncio, el nombre de Davis Flow acaparó las redes sociales. El joven, cuyo nombre completo es Davis Obed Silva Antúnez, es un rapero hondureño de 23 años y una de las figuras más populares de TikTok e Instagram.