Renunció de forma inesperada y presidente de la nación ordena que lo investiguen tras el Mundial

El Mundial 2026 dejó grandes sorpresas y decepciones. Una de ellas la de Corea del Sur, selección que quedó fuera de la segunda ronda del torneo tras quedar como tercera en su grupo.
Los asiáticos llegaron como uno de los favoritos en su grupo para quedarse con uno de los boletos a los dieciseisavos del Mundial.
Corea del Sur ilusionó tras su debut en el que firmó una enorme remontada ante Chequia (2-1) y apuntaban para ser una de las selecciones fuertes de su grupo.
Figuras como Son Heung-min, Kim Min-jae o Lee Kang-in, comandaban a un conjunto asiático que estaba encaminado a la segunda ronda.
Sin embargo, pasó lo peor y tras un error en la zona baja del equipo, cayeron por la mínima ante México.
Estaban obligados a ganar sí o sí ante Sudáfrica, pero pasó lo inesperado. Los africanos dieron el batacazo y los vencieron por 1-0, dejando a los surcoreanos sin ya depender de sí mismos para buscar la clasificación.
Ocupaban que varios resultados se dieran en la última fecha, y cuando parecía que el milagro sucedería, República Democrática del Congo lo ganaba ante Uzbekistán y lo sacaba en la tabla de los mejores ocho terceros.
Un día después de confirmarse su fracaso en el Mundial 2026 con la eliminación en la primera ronda, el entrenador Hong Myung-bo anunció su renuncia a la Selección.
"Quiero expresar sinceramente mis disculpas a todos los ciudadanos que nos apoyaron. Hoy, deseo renunciar al cargo de entrenador del equipo nacional de fútbol de Corea del Sur. El puesto de entrenador del equipo nacional no fue una decisión fácil para mí", dijo el estratega.
"No puedo decir que todas mis decisiones hayan sido siempre correctas. Pero el criterio de todas mis decisiones siempre fue el fútbol coreano", agregaba.
"Creo que el puesto de entrenador es uno en el que ninguna explicación puede justificar los resultados. Por eso, hoy estoy aquí para asumir la responsabilidad más que para dar explicaciones. No pude mostrar finalmente los resultados que el pueblo esperaba", complementó.
Una de las decisiones más cuestionadas fue el haber dejado a Son en el banco en su último partido, sobre esto dijo: "Pensamos que Son estaría mejor ubicado cuando el rival estuviera perdiendo energía y cuando hubiera más espacios. Por eso queríamos que Son estuviera en su mejor momento y que el rival estuviera un poco más débil”.
Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, utilizó sus redes sociales para hablar de lo ocurrido: “No solo estoy sorprendido por este resultado inesperado, estoy completamente desconcertado”
“Una vez más, se ha demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando se prioriza ‘nosotros contra ellos’ por encima de la competencia y se elige a una persona incompetente como líder, el resultado es tan claro como el día”, continúa.
“La razón por la que son posibles estos nombramientos fallidos —que no distinguen entre intereses públicos y privados, y priorizan las ganancias personales sobre el bien común— es porque es imposible o difícil supervisar, controlar y responsabilizar a quienes tienen la autoridad de nombramiento”.
El no haber logrado la clasificación, que ha dejado al público desanimado, parece ser el resultado de fallos organizativos y de personal. Dado que se invierten importantes fondos de los contribuyentes nacionales y recursos estatales incluso para participar en el Mundial, solicito que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo investigue a fondo las circunstancias precisas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas exhaustivas para prevenir la repetición y mejorar”, complementó.
“Promoveremos rápidamente reformas en la administración deportiva para asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más”, resaltó.
En Corea del Sur han mostrado su descontento tras quedar fuera del Mundial y, de hecho, se han viralizado las imágenes en donde se ve que borran la imagen del estratega.