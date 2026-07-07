FICHAJES: Alenis Vargas a Liga Top de Europa; Marathón busca sustituto del "Chelito"

El mercado de fichajes en Honduras sigue activo y muchos equipos se siguen reforzando a falta de tres semanas para el inicio del torneo Apertura. Los legionarios también cambian de club.
Marathón: Ante la baja del Chelito busca un mediocampista de contención. La dirigencia trabaja contrarreloj para hacerse con los servicios en el fútbol nacional.
Lone FC: El equipo que militó en la Liga de Ascenso el torneo pasado anunció su desaparición tras no poder sostenerse económicamente.
Alenis Vargas: El extremo hondureño ha recibido una fuerte propuesta para unirse a un club de una fuerte liga de Europa. No seguirá en el balompié de Turquía.
Jason Sánchez: Es otra de las opciones que mantiene el Monstruo Verde para fichar en los próximos días debido a la lesión del Chelito Martínez.
Luis Meléndez: Está en la órbita de Marathón; el jugador interesa al Monstruo para ser el sustituto del Chelito que se pierde todo el torneo por lesión.
Thiago Vázquez: El hijo menor del entrenador hondureño, Diego Vázquez, hace pretemporada en el Estrella Roja, nuevo ascendido. Juega como guardameta.
Maylor Nuñez: Finalmente, el defensor podría llegar al Juticalpa FC. El futbolista fue tentado por el CD Choloma.
Choco Lozano: El delantero ha recibido propuestas del fútbol de Israel que está analizando. De momento se encuentra recuperándose de la lesión de rodilla.
Anfronit Tatum: Tras no entrar en los planes del Real España, el futbolista está entrenando con el CD Choloma a la espera de que pueda jugar a préstamo.
Exon Arzú: Se confirmó que el delantero seguirá en Real España por un torneo más tras llegar a un acuerdo de préstamo con Houston Dynamo.
Abner Portillo: El mediocampista que salió del Victoria se ha convertido en nuevo jugador del Platense para la próxima temporada.
Marcelo Canales: El mediocampista ha sido confirmado como nuevo refuerzo del Platense tras no renovar con Lobos de la UPNFM.
Jairo Róchez: El delantero fue oficializado como nuevo jugador del Club Juticalpa FC como refuerzo para el próximo torneo.
José Quiñones: El delantero colombiano ha sido renovado por el Hondupino FC, equipo que fue finalista del pasado torneo en la Liga de Ascenso de Honduras.
Carlos de Toro: Fue confirmado como nuevo entrenador del Real Sociedad de la Liga de Ascenso para el próximo torneo.