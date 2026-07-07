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FICHAJES: Alenis Vargas a Liga Top de Europa; Marathón busca sustituto del "Chelito"

El mercado de fichajes en Honduras se sigue moviendo y los legionarios se mueven a Europa. Además, Real España confirma alta y una baja; mientras que Marathón busca un contención

07 de julio de 2026 a las 18:49
FICHAJES: Alenis Vargas a Liga Top de Europa; Marathón busca sustituto del Chelito
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El mercado de fichajes en Honduras sigue activo y muchos equipos se siguen reforzando a falta de tres semanas para el inicio del torneo Apertura. Los legionarios también cambian de club.
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Marathón: Ante la baja del Chelito busca un mediocampista de contención. La dirigencia trabaja contrarreloj para hacerse con los servicios en el fútbol nacional.
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Lone FC: El equipo que militó en la Liga de Ascenso el torneo pasado anunció su desaparición tras no poder sostenerse económicamente.
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Alenis Vargas: El extremo hondureño ha recibido una fuerte propuesta para unirse a un club de una fuerte liga de Europa. No seguirá en el balompié de Turquía.
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Jason Sánchez: Es otra de las opciones que mantiene el Monstruo Verde para fichar en los próximos días debido a la lesión del Chelito Martínez.
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Luis Meléndez: Está en la órbita de Marathón; el jugador interesa al Monstruo para ser el sustituto del Chelito que se pierde todo el torneo por lesión.
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Thiago Vázquez: El hijo menor del entrenador hondureño, Diego Vázquez, hace pretemporada en el Estrella Roja, nuevo ascendido. Juega como guardameta.
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Maylor Nuñez: Finalmente, el defensor podría llegar al Juticalpa FC. El futbolista fue tentado por el CD Choloma.
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Choco Lozano: El delantero ha recibido propuestas del fútbol de Israel que está analizando. De momento se encuentra recuperándose de la lesión de rodilla.
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Anfronit Tatum: Tras no entrar en los planes del Real España, el futbolista está entrenando con el CD Choloma a la espera de que pueda jugar a préstamo.
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Exon Arzú: Se confirmó que el delantero seguirá en Real España por un torneo más tras llegar a un acuerdo de préstamo con Houston Dynamo.
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Abner Portillo: El mediocampista que salió del Victoria se ha convertido en nuevo jugador del Platense para la próxima temporada.
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Marcelo Canales: El mediocampista ha sido confirmado como nuevo refuerzo del Platense tras no renovar con Lobos de la UPNFM.
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Jairo Róchez: El delantero fue oficializado como nuevo jugador del Club Juticalpa FC como refuerzo para el próximo torneo.
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José Quiñones: El delantero colombiano ha sido renovado por el Hondupino FC, equipo que fue finalista del pasado torneo en la Liga de Ascenso de Honduras.
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Carlos de Toro: Fue confirmado como nuevo entrenador del Real Sociedad de la Liga de Ascenso para el próximo torneo.
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