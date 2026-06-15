Fichajes: Marathón confirma 4 altas, nueva barrida y Olimpia va por otro refuerzo

OFICIAL: Marathón confirma cuatro refuerzos, Olimpia va por otro fichaje, Francisco Martínez define su futuro y Génesis anuncia exmerengue. Aquí te lo contamos.
Josman Figueroa fue confirmado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.
El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
Ilce Barahona es otra de las bajas confirmadas del Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
Platense también confirmó la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.
El defensor argentina Carlos Quintero es otro de los jugadores que le dijo adiós al conjunto escualo.
Samuel Pozantes y Platense no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato. El lateral derecho tendrá nuevo equipo en el Apertura.
Carter Bodden terminó su préstamo con el Platense, y regresa al Real España de San Pedro Sula.
Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. El lateral izquierdo es virtual futbolista del Olancho FC.
El atacante Joel Castillo también terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua.
Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.
Oficial: Nayrobi Vargas se convirtió en nuevo fichaje del Marathón para el torneo Clausura y la Copa Centroamericana.
Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
Kenny Bodden es otro de los jugadores verdolagas que ya renovaron para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
OFICIAL: Tal como adelantó DIEZ, Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
OFICIAL: Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
Oficial: Jonathan Paz, tal como adelantó DIARIO DIEZ, es otro de los fichajes oficiales por el CD Marathón.
Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
El entrenador argentino Silvio Rudman fue oficializado como nuevo director técnico del conjunto sampedrano.
Ante la llegada de Rudman, Pablo Lavallén le dice adiós a la institución verdolaga tras dos subcampeonatos al hilo en la Liga Nacional de Honduras.
Diez conoció que Olimpia está buscando otro defensa extranjero para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
DIEZ conoció que Elison Rivas es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.