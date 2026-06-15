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Fichajes: Marathón confirma 4 altas, nueva barrida y Olimpia va por otro refuerzo

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga Nacional de Honduras.

15 de junio de 2026 a las 11:28
Fichajes: Marathón confirma 4 altas, nueva barrida y Olimpia va por otro refuerzo
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OFICIAL: Marathón confirma cuatro refuerzos, Olimpia va por otro fichaje, Francisco Martínez define su futuro y Génesis anuncia exmerengue. Aquí te lo contamos.

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Josman Figueroa fue confirmado como nuevo fichaje del Génesis PN del departamento de La Paz.

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El volante creativo Rembrandt Flores no sigue en el Platense de Puerto Cortés.
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Ilce Barahona es otra de las bajas confirmadas del Platense para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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Platense también confirmó la baja del arquero Javier Orobio. El guardián colombiano tendrá que buscar nuevo club para el torneo Apertura.

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El defensor argentina Carlos Quintero es otro de los jugadores que le dijo adiós al conjunto escualo.

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Samuel Pozantes y Platense no llegaron a un acuerdo para renovar el contrato. El lateral derecho tendrá nuevo equipo en el Apertura.

 Mario O. Figueroa
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Carter Bodden terminó su préstamo con el Platense, y regresa al Real España de San Pedro Sula.
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Ofir Padilla es otra de las bajas del Platense. El lateral izquierdo es virtual futbolista del Olancho FC.
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El atacante Joel Castillo también terminó su préstamo con el Platense. El jugador regresa al Motagua.
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Marathón confirmó que Brian Farioli se queda en el Marathón. El volante argentino renovó su contrato con el conjunto sampedrano.

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Oficial: Nayrobi Vargas se convirtió en nuevo fichaje del Marathón para el torneo Clausura y la Copa Centroamericana.

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Oficial: Francisco Martínez no se mueve del Marathón tras firmar su renovación con el conjunto sampedrano.
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Kenny Bodden es otro de los jugadores verdolagas que ya renovaron para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.

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OFICIAL: Tal como adelantó DIEZ, Yeison Mejía fue oficializado como nuevo jugador del CD Marathón. Anteriormente militó en Olancho, Real España, Motagua, Real Sociedad, entre otros.
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OFICIAL: Natanael Agurcia también fue oficializado como nuevo refuerzo del Marathón para el torneo Apertura y la Copa Centroamericana.
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Oficial: Jonathan Paz, tal como adelantó DIARIO DIEZ, es otro de los fichajes oficiales por el CD Marathón.

 Mario O. Figueroa
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Román Rubilio Castillo es una de las incógnitas para el Apertura. El atacante se quedó sin contrato y está en duda su continuidad.
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El entrenador argentino Silvio Rudman fue oficializado como nuevo director técnico del conjunto sampedrano.

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Ante la llegada de Rudman, Pablo Lavallén le dice adiós a la institución verdolaga tras dos subcampeonatos al hilo en la Liga Nacional de Honduras.

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Diez conoció que Olimpia está buscando otro defensa extranjero para el torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras.
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DIEZ conoció que Elison Rivas es virtual futbolista del Antigua de la primera división de Guatemala.

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