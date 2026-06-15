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MisterChip y Roncero explotan tras el empate de España: "Horrendo" "Ridículo"

La prensa y los diarios internacionales no han perdonado el debut "decepcionante" de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Así reaccionó la prensa a este empate que sabe a derrota para La Roja

15 de junio de 2026 a las 12:33
MisterChip y Roncero explotan tras el empate de España: Horrendo Ridículo
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La prensa y los diarios internacionales no han perdonado el debut "decepcionante" de España ante Cabo Verde en el Mundial 2026. Así reaccionó la prensa a este empate que sabe a derrota para La Roja

 Johan Raudales
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David Faitelson, periodista de México, fue directo y amenazó que España puede lamentar este empate: "El problema de España con este empate podría llegar más adelante , cuando se descomponga el orden de las cosas y tenga, probablemente, que enfrentar a Argentina en dieciseisavos de final..."
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Pablo Giralt, periodista de Argentina: "Sacudón en el Grupo H. Si ya era mucho para Cabo Verde con jugar un Mundial, imaginate sacarle un empate al campeón de Europa y arruinar el debut de Lamine Yamal. Esto es la copa del Mundo"
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Tomás Roncero explotó con el empate de su selección en el debut ante Cabo Verde: "Desastre. Lección de humildad brutal que nos ha dado la admirable Cabo Verde. Así no vamos a ninguna parte. Volvamos a ser un equipo, por favor. Bienvenidos a la Tierra."
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Diario Sport de España: "Decepcionante debut de los de Luis de la Fuente en el Mundial 2026, incapaces de pasar del empate ante Cabo Verde."
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Marca de España: "España pega el primer gran petardazo de este Mundial!! La campeona de Europa no es capaz de pasar del empate sin goles contra la debutante Cabo Verde"
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Diario AS: "Decepcionante empate en el debut mundialista ante una Cabo Verde muy seria defensivamente"
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Del mismo modo destacaron que "ni siquiera la entrada de Yamal arregló la mala imagen en Atlanta"
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Mister Chip fue el más contundente en España: "Es como si no hubiera pasado el tiempo y aún siguieramos en Moscú o en Doha, dando pases horizontales. Partido horrendo e impropio de este grupo, que ya había dejado atrás esa forma de jugar."
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Chiringuito TV: "El equipo de Luis de La Fuente no pasan del empate en su estreno en el Mundial".
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Fernando Palomo fue sarcástico y le dijo: "España, lo hiciste de nuevo".
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José Ramón Fernandez de México: "España dominó la posesión, pero le faltó claridad en los últimos metros y terminó chocando con las intervenciones de Vozinha. La entrada tardía de Lamine Yamal y Nico Williams dejó dudas y pudo cambiar el resultado. Lo más sorprendente: realizó 27 remates y no logró marcar."
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Madrid Sports, una página de fans del Real Madrid, olvidaron su escudo y criticaron: "Ridiculazo histórico".
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Invictos: "ESPAÑA NO PUDO DERROTAR A CABO VERDE EN SU DEBUT EN LA COPA DEL MUNDO!"
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Asimismo, resaltaron la actuación de Vozinha: "La historia contará que el día que Cabo Verde logró un empate legendario ante España en una Copa del Mundo, Vozinha fue el MVP ABSOLUTO del partido. Tiene 40 años de edad y juega en la Segunda División de Portugal. Y sí, hoy fue figura total enfrentando a jugadores como Yamal, Ferra , Oyarzabal, Olmo y Williams".
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