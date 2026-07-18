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Marathón en alerta: Bruno Farioli sale lesionado y preocupa al Monstruo

Marathón recibió un duro golpe en la pretemporada. Bruno Farioli sufrió una lesión en la rodilla derecha y abandonó el amistoso ante Génesis entre evidentes gestos de dolor.

18 de julio de 2026 a las 16:23
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Marathón recibió una de las peores noticias posibles a pocos días del inicio del torneo Apertura 2026. Su principal figura, el argentino Bruno Farioli, salió lesionado durante el amistoso de pretemporada frente a Génesis FC y mantiene en vilo al cuerpo técnico encabezado por Silvio Rudman.

 Fotos: Neptalí Romero | DIEZ
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El incidente ocurrió al minuto 40 del primer tiempo, cuando el conjunto verdolaga ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Agustín Messiniti.

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Farioli recibió una fuerte entrada de un futbolista de Génesis que impactó directamente su rodilla derecha, dejándolo tendido sobre el césped del estadio Yankel Rosenthal.
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El mediocampista Daniel Meléndez, cometió la fuerte entrada sobre el argentino y salió expulsado dejando en alarmas a los esmeraldas.
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El volante argentino no pudo continuar en el compromiso y abandonó el terreno de juego entre evidentes muestras de dolor, incluso necesitando ayuda para salir de la cancha. El árbitro no dudó en expulsar al jugador responsable de la infracción tras la violenta acción.
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El jugador se lamenta en el suelo mientras los jugadores discuten ya que se trataba de un partido amistoso donde no había nada en juego.
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La preocupación es aún mayor porque Farioli conoce de cerca este tipo de situaciones.
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En el Apertura 2025 sufrió una grave lesión que requirió cirugía y lo mantuvo alejado de las canchas durante ocho meses, antes de regresar para convertirse nuevamente en una de las piezas fundamentales del equipo.
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Su compañero, Javier River, no dudó en cargarlo en brazos y retirarlo de la cancha ya que no habían paramédicos de la Cruz Roja ni Bomberos.
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Su recuperación en el torneo anterior fue determinante para que Marathón llegara hasta la final, consolidándose como el futbolista más desequilibrante del plantel y uno de los referentes ofensivos del club.
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Ahora, el cuerpo médico verdolaga le practicará una resonancia magnética en las próximas horas para determinar el alcance de la lesión y confirmar si existe daño en los ligamentos o si se trata de una dolencia de menor gravedad.
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La incertidumbre crece en el campamento esmeralda, ya que el Apertura 2026 está a la vuelta de la esquina. Marathón debutará el próximo 3 de agosto frente al Independiente de Siguatepeque en el estadio Francisco Morazán y espera conocer cuanto antes el diagnóstico de uno de sus jugadores más importantes.
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La cara del futbolista lo dice todo, el jugador podría tener una grave lesión que lo dejaría sin jugar nuevamente.
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El cuerpo médico de Marathón observó atentamente mientras el jugador no podía dar el paso lamentando el dolor que sufría en la rodilla.
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El entrenador del Marathón, Silvio Rudman, se acercó al futbolista para conocer su estado, pues es uno de los pilares claves en el mediocampo del Monstruo Verde.
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El jugador intentó salir caminando solo pero no pudo, sus compañeros le ayudaron a retirarse del campo y la preocupación en el Marathón es total.
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