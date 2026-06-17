Rodrigo Auzmendi sorprendió a Laura Meza con su último regalo que enciende las redes

El futbolista Rodrigo Auzmendi y la reconocida presentadora hondureña Laura Meza volvieron a acaparar la atención en las redes sociales luego de que el delantero tuviera un llamativo gesto con su expareja
La relación entre el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi y la presentadora hondureña Laura Meza vuelve a estar en el centro de atención luego de que el delantero tuviera un gesto especial con quien fue su pareja.
Aunque en un principio evitaron confirmar el romance, la historia dio un giro definitivo durante la final del torneo Apertura 2024 entre Motagua y Olimpia.
Auzmendi y Laura Meza protagonizaron una de las historias de amor más mediáticas del deporte y el entretenimiento hondureño.
Tras la consagración de Motagua como campeón nacional, Rodrigo y Laura se besaron frente a las cámaras y los medios de comunicación, confirmando públicamente que mantenían una relación sentimental.
Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del entorno deportivo y del entretenimiento en Honduras.
Sin embargo, la historia cambió de rumbo el 12 de enero de 2025, cuando Rodrigo Auzmendi anunció oficialmente su salida del Motagua para regresar a Argentina.
El delantero dejó el fútbol hondureño atravesando uno de los mejores momentos de su carrera, luego de anotar nueve goles en 25 partidos y despertar el interés de clubes del exterior. Finalmente, Banfield, de la primera división argentina, apostó por sus servicios.
Su romance tomó fuerza cuando el atacante brillaba en el fútbol nacional y posteriormente se consolidó al punto de que la presentadora decidió viajar a Argentina para acompañarlo en su nueva aventura profesional tras su fichaje por Banfield.
La presentadora optó por dejar temporalmente algunos de sus proyectos televisivos en Honduras para trasladarse a Argentina y acompañar a Auzmendi en esta nueva etapa profesional.
Durante varios meses, ambos intentaron consolidar su relación lejos de los reflectores hondureños.
No obstante, con el paso del tiempo comenzaron a surgir señales de distanciamiento. Laura regresó a Honduras y explicó inicialmente que se trataba de una visita temporal durante el Feriado Morazánico.
Incluso, dio a entender que volvería a Argentina, lo que hacía pensar que la relación seguía firme. Sin embargo, semanas más tarde confirmó que continuaba instalada en el país, mientras los rumores sobre una posible ruptura se hacían cada vez más fuertes.
Posteriormente, se confirmó que la pareja había puesto fin a su relación amorosa.
A pesar del final de la relación, recientemente salió a la luz un gesto que sorprendió a muchos. Rodrigo Auzmendi envió un detalle muy especial para Luka, el pequeño hijo de Laura Meza, con quien había creado un vínculo cercano durante el tiempo que compartió con la presentadora.
El futbolista Rodrigo Auzmendi le obsequió una camiseta a Laura Meza de San Lorenzo de Almagro, club argentino en el que milita en la actualidad. El regalo lo presumió el hijo de la bella presentadora.
Pese a la ruptura, el reciente obsequio entregado por Rodrigo ha despertado nuevamente la curiosidad de los fanáticos. Muchos consideran que se trata de una muestra de cariño que evidencia que entre ambos todavía existe una buena relación, mientras que otros creen que podría ser la señal de un acercamiento que eventualmente desemboque en una segunda oportunidad amorosa.