Colombianos invaden Miami y catracho presume a CR7 pagando fortuna por el boleto

El partido entre Portugal y Colombia que se juega en Miami pareciera que es Barranquilla, Bogotá o Cali, pero no, es el sur de la Florida donde los cafeteros han pintado de amarillo la ciudad. Los catrachos también dicen presente.
Los colombianos han llegado de todas partes a Miami y hasta la policía se mantiene en alerta debido a la enorme cantidad de aficionados que estarán esta tarde-noche el el Hard Rock Stadium de Miami en el Portugal vs Colombia.
Jmmy Butler, estrella de la NBA que juega con los Golden State Warriors llegó al estadio vestido con la camisa de Colombia vistiendo la camisa “2” que usa el lateral derecho Daniel Muñoz y un sombrero colombiano.
Los fanáticos de Colombia también llegan con caritas de Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y Luis Díaz, las estrellas más grandes que estarán en el encuentro en Miami.
Las calles de Miami, aledañas al estadio están pintadas de amarillo. Es increíble la gran cantidad de fanáticos de Colombia.
Esta guapa colombiana está bien acompañada de sus pareceros que esperan vivir una fiesta en el Hard Rock.
Los colombianos están poniendo el color en el Mundial porque en los tres partidos que ha disputado el conjunto cafetero, han sido mayoría. Vienen de invadir Guadalajara en el duelo frente a RD del Congo.
La belleza colombiana presente en un estadio que de momento es el que reportó la venta más rápida de entradas de todo el Mundial.
Con sus sombreros típicos, camisas amarillas y el ambiente caribeño, los colombianos han sabido darle color al Mundial.
Por donde veas en los alrededores del estadio, solo se observa el color amarillo de los colombianos que viven en grandes cantidades en el sur de la Florida.
Han opacado a los portugueses, principalmente a las camisas de Cristiano Ronaldo, que sí hay muchas, pero se quedan ocultas entre los miles de colombianos.
Este grupo de colombianos llegó muy temprano al templo de los Delfines de Miami de la NFL.
Algunas camisas de Cristiano Ronaldo se observan en las afueras del estadio pero los colombianos se han tomado el escenario.
La seguridad es total en los accesos al estadio debido a la gran cantidad de fanáticos que llegaron al encuentro.
Una foto para la historia se han sacado estos aficionados colombianos que esperan con ansias el duelo frente a Portugal.
Las enormes filas con las camisas alternativas de Colombia también se hacen sentir en el estadio de Miami.
Algunos llevan la camisa con el “10” de James Rodríguez que es la gran estrella del equipo cafetero.
Bien preparados llegaron los colombianos para hacer de Miami una ciudad que se asemeja a Barranquilla donde juega de local Colombia.
Nuestra corresponsal de Diario DIEZ en Miami, Jenny Fernández, también muestra la bellaza catracha presente en el estadio donde Cristiano Ronaldo buscará seguir haciendo historia ante Colombia.
La belleza colombiana se ha tomado el estadio donde también estarán artistas de talla mundial como Shakira y Maluma, quienes viven en la Florida.
El cantante hondureño, Maynor MC, originario de Tegucigalpa, pagó 3,000 dólares (78,000 lempiras) por la entrada para ver el partido entre Portugal y Colombia. Su camisa causó revuelo por la frase: “Messi es bueno, pero CR7 es el mejor”.