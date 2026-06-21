Escándalo durante el Mundial: deudas, el DT sin contrato y "comida mediocre"

Una de las selecciones que está disputando el Mundial 2026 afronta una crisis interna de múltiples frentes, mientras su continuidad en el torneo pende de un hilo tras caer en su debut.
El combinado de Senegal que lidera Sadio Mané debutó en la Copa del Mundo con una dura caída ante Francia el pasado martes en Nueva Jersey, pero al mismo tiempo sufre la improvisación de su federación.
El equipo africano no solo carga con el peso de la derrota ante los galos por 3-1 en la primera fecha del Grupo I, sino que enfrenta conflictos internos que abarca desde deudas salariales hasta problemas de alojamiento y alimentación en plena cita mundialista.
La información la dio a conocer Sport News Africa y luego fue recogida por medios europeos como AS, RMC Sport y A Bola. Una de las selecciones más fuertes del continente africano atraviesa serios problemas en Estados Unidos.
Sin embargo, el foco más tenso dentro del plantel apunta a las primas impagas. Según Sport News Africa, la federación senegalesa no abonó los premios correspondientes a dos hitos deportivos: la campaña en la Copa Africana de Naciones en 2025 y la clasificación al actual Mundial.
El caso de la Copa Africana añade una capa de amargura particular. Senegal se consideraba legítimo campeón tras derrotar a Marruecos en la final, pero el título fue otorgado a su rival por decisión del comité de apelaciones, lo que convirtió ese reclamo económico en una herida aún más difícil de procesar para el grupo.
El malestar no se detiene solo en lo económico. La citada fuente también reporta que varios jugadores expresaron en privado su "decepción" con el entorno austero del Hotel Heldrich de Nueva Jersey en el que se están concrentando.
La alimentación generó el mismo nivel de disconformidad: el servicio de catering fue calificado como "mediocre e inadecuado para las exigencias del deporte de alto nivel", según publica el mismo medio.
Ante este panorama, algunos futbolistas habrían optado por pedir comida por fuera de la concentración para cubrir sus necesidades nutricionales durante la competencia.
La situación del entrenador Pape Thiaw agrega otro frente de conflicto. El exjugador, que asumió la dirección técnica de los 'Leones de Teranga', acumularía cinco meses de atraso en el cobro de su salario.
De acuerdo con el medio africano, el contrato del seleccionador senegalés con la federación ya habría expirado sin que la situación se regularizara.
"Thiaw tenía cinco meses de atraso en el pago de su salario y su contrato había expirado, pero la situación no ha cambiado en absoluto", precisó Sport News Africa.
Con este telón de fondo, Senegal enfrenta este lunes a la Noruega de Erling Haaland, que llega al partido con tres puntos tras golear 4-1 a Irak en la primera fecha del Mundial.
Para el combinado africano, el resultado no admite otra lectura: una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación en la fase de grupos.
Senegal cierra la primera ronda el viernes ante Irak en busca de un lugar en los 16avos de final. El equipo está obligadísimo a vencer a Noruega para disputar ese último partido con mejores opciones de seguir con vida en el torneo.